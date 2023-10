Escolas onde os alunos têm melhor desempenho são geridas pelo Pentágono

Um novo artigo indica que as escolas americanas onde os alunos obtêm melhores resultados são geridas pelo Pentágono.

Conforme informação avançada pelo The New York Times, no ano passado, os alunos das instituições geridas pelo Pentágono tiveram um desempenho superior ao da generalidade dos alunos americanos.

Estas instituições de ensino funcionam em todas as bases militares nacionais e estrangeiras dos Estados Unidos da América (EUA) e reúnem 66.000 alunos.

O artigo adianta que 55% dos estudantes do oitavo ano das escolas do Departamento de Defesa dos Estados Unidos da América obtiveram aproveitamento em leitura, em 2022, comparativamente à média nacional de 29%.

Além disso, 41% foram proficientes em matemática, em comparação com a média nacional de 26%.

Nas escolas geridas pelo Pentágono, a diferença de sucesso entre os alunos brancos e os alunos negros e hispânicos também é menor do que nas escolas públicas americanas.

O que têm as escolas geridas pelo Pentágono de diferente?

Segundo o Axios, a diferença deve-se a algumas razões que colocam as escolas do Pentágono num nível superior.

Em primeiro lugar, o financiamento tanto em livros, como em equipamento e outro material, é chorudo, e os professores são bem pagos, mantendo-se nas escolas e dando mais de si.

Depois, as instituições de ensino do Pentágono não estão assentes em desigualdades raciais e socioeconómicas, potencializando o desempenho de todos os alunos, de forma igual.

Em terceiro lugar, além do acesso a cuidados de saúde, as casas dos alunos são lares estáveis, com pelo menos um dos pais a trabalhar para as forças armadas.