A Google é um dos nossos parceiros tecnológicos mais importantes, diz Polestar

O CES, em Las Vegas, já ergueu o véu a grandes cenários tecnológicos. A Polestar e a Google aproveitaram o evento para sublinhar a sua parceria e revelar que as inovações mais recentes da gigante tecnológica para automóveis irão ser incorporadas nos modelos da fabricante. Ora veja!

A Polestar e a Google mantêm a sua parceria estratégica, sublinhando-a, agora, no CES 2024, em Las Vegas. As inovações mais recentes para automóveis com sistema Google irão ser incorporadas nos modelos da fabricante, incluindo novas funcionalidades que estarão disponíveis no modelo 2.

Estas inovações serão apresentadas no Polestar 3, presente no stand Android da Google no evento.

A Google é um dos nossos parceiros tecnológicos mais importantes. Desde o lançamento do Polestar 2, há mais de três anos, que temos vindo a assistir à expansão do ecossistema do sistema operativo Android Automotive, com a introdução de uma longa lista de novas aplicações e de novas funcionalidades. A nossa forte relação continua a proporcionar novas funcionalidades aos clientes Polestar, e também irá enriquecer o modelo 3 e 4 já este ano.

Disse Thomas Ingenlath, CEO da Polestar.

Uma das novidades apresentada foi o envio de uma rota planeada do telemóvel para o automóvel. A Google está a introduzir, com implementação imediata, uma nova funcionalidade que permite aos utilizadores planear viagens no Google Maps no seu dispositivo Android ou iOS e enviar o percurso para o Google Maps integrado no seu Polestar 2.

Além disso, o Chrome está a começar a ser implementado no Polestar 2 em versão beta, proporcionando aos condutores uma experiência de navegação familiar e intuitiva enquanto estão estacionados. De acordo com um comunicado de imprensa, a fabricante foi pioneira, em 2021, quando adotou a navegação no automóvel, e lançou o browser Vivaldi para o modelo 2.

Depois do lançamento do Polestar 2, o fastback de performance elétrica, em 2019, do SUV para a era elétrica, em 2022, o modelo 3, e do SUV coupé transformado, Polestar 4, que está a ser lançado faseadamente entre 2023 e 2024, aguardam-se as próximas propostas da marca: o Polestar 5, modelo GT de 4 portas elétrico, e o 6, um roadster elétrico.