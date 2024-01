SpaceX quer realizar o próximo voo de teste da Starship já em fevereiro

A SpaceX está a acelerar os desenvolvimentos da Starship e quer testar o que preparou nos últimos tempos. Depois de dois testes que terminaram de forma pouco convencional, a empresa de Elon Musk quer repetir o processo, agora com sucesso. Já tem planos para esse momento e quer que ele aconteça muito em breve, com a data a apontar para fevereiro.

Apesar do sucesso que a SpaceX tem tido nos últimos anos, a empresa de Elon Musk tem ainda um ponto a resolver muito em breve. Tem de colocar no espaço a sua nave Starship e assim mostrar que esta está pronta para todas as missões que a NASA tem planeadas.

Com 2 testes de voo já realizados, a Starship quer continuar a experimentar tudo o que desenvolveu e o que corrigiu nos últimos meses. Assim, tem já planos bem definidos e quer tentar mais um voo em breve, apontando a data já para o mês de fevereiro, sem um dia específico.

Jessica Jensen, vice-presidente de operações de clientes e integração da SpaceX, diz que garantir uma licença de lançamento atualizada da Administração Federal de Aviação é essencial. Este será o principal fator que impede o terceiro voo de teste do enorme foguete da SpaceX.

"Do ponto de vista da preparação do hardware, devemos estar prontos em janeiro”, explicou Jensen. A SpaceX já conduziu testes de fogo estático para o booster Super Heavy e o estágio superior para o terceiro voo de teste da Starship. As intenções originais eram de lançamento no final de dezembro, mas fevereiro é provavelmente o primeiro momento em que veremos isso acontecer.

A SpaceX continua a trabalhar para corrigir alguns problemas identificados durante o segundo voo de teste da Starship, em novembro. Esse voo, em conjunto com o primeiro lançamento da nave da SpaceX, acabou inesperadamente, com o foguete a explodir antes que pudesse completar todo o seu percurso e os seus estágios.

Apesar da natureza explosiva dos dois primeiros testes, Elon Musk sempre elogiou o que a SpaceX faz com a Starship, tratando ambos os testes como sucessos, apesar de não terem sido concluídos. Com base em tudo o que a SpaceX está a fazer, levaram o sucesso do progresso do design do foguete a novos patamares.