Ano novo… mas a Amazon vai demitir centenas de funcionários do Prime Video

Já passámos a época natalícia e o novo ano também já começou. Contudo, embora seja uma fase para novas resoluções, para algumas pessoas 2024 já não está a iniciar da melhor forma. Segundo as notícias, a Amazon vai demitir centenas de funcionários do seu serviço Prime Video.

Centenas de demissões a funcionários da Amazon Prime Video

Segundo as informações avançadas pela Reuters, a Amazon vai demitir centenas de funcionários das suas operações de streaming e estúdio. A notícia foi adiantada através de uma nota interna deixada pela empresa nesta quarta-feira (10). Recordamos que a gigante do comércio eletrónico já havia cortado no ano passado mais de 27.000 empregos.

Os detalhes revelam que os funcionários da Prime Video e Amazon MGM Studios nos EUA que serão afetados já começaram a ser informados nesta quarta-feira, enquanto que os que residem noutras localidades vão receber a notificação até ao final desta semana.

Mike Hopkins, vice-presidente sénior da Prime Video e da Amazon MGM Studios, disse na nota enviada aos funcionários que "Identificámos oportunidades para reduzir ou descontinuar investimentos em certas áreas, ao mesmo tempo que aumentamos o nosso investimento e nos concentramos em iniciativas de conteúdo e produtos que proporcionam um maior impacto".

As informações revelam que a Amazon teve gastos significativos nos últimos anos para reforçar o seu setor de conteúdos multimédia. Entre esses gastos está um acordo e 8,5 mil milhões de dólares com a MGM e cerca de 465 milhões de dólares para garantir a primeira temporada da série "O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder" que estreou no Prime Video no ano de 2022.

Como planos para o futuro, o serviço de streaming da Amazon está também a preparar um pacote de assinatura sem publicidade mais caro para alguns mercados, tal como as rivais Netflix e Disney Plus já têm.

Recentemente também informámos que a plataforma de jogos Twitch está a preparar-se para demitir 35% da sua força de trabalho.