Fundador da Binance é condenado a quatro meses de prisão

O fundador da Binance, Changpeng Zhao, foi condenado a quatro meses de prisão depois de se ter declarado culpado de violar as leis norte-americanas contra o branqueamento de capitais. A sentença foi imposta ontem, em Seattle, pelo juiz distrital norte-americano Richard Jones.

Changpeng Zhao passará quatro meses na prisão

O empresário de 47 anos não foi imediatamente detido e abandonou a sala após o fim da audiência. Ainda não se sabe em que centro de detenção federal irá cumprir a pena.

Como refere a Reuters, os procuradores tinham pedido três anos de prisão por considerarem que o executivo tinha criado um modelo que beneficiava membros de grupos terroristas e outros criminosos que efetuavam transações em criptomoeda. O juiz Jones, no entanto, disse que a sentença sugerida era inapropriada porque não se conseguiu provar que Zhao sabia que os fundos que passavam pela plataforma estavam ligados a crimes.

Esta audiência de condenação é o capítulo final de um longo processo judicial que teve como epicentro a atividade da bolsa de criptomoedas mais utilizada do mundo. O tribunal concluiu que Zhao colocou o crescimento da Binance à frente do cumprimento dos regulamentos a que as instituições financeiras estão sujeitas nos Estados Unidos, e que a plataforma foi utilizada para uma série de atividades ilícitas.

Entre 2018 e 2022, a Binance terá processado pelo menos 800 milhões de dólares em transações que violaram os regulamentos dos EUA. Alguns clientes fizeram negócios inadmissíveis com residentes do Irão. A plataforma também teria sido usada pelo Hamas, uma organização declarada terrorista por Washington, para arrecadar dinheiro por meio de Bitcoin. E não faltaram operações relacionadas com a cibercriminalidade, como o ransomware.

Vale ressaltar que a definição que se tornou conhecida ontem complementa o acordo anterior que Zhao havia feito com a Justiça. O empresário pagou uma multa de 50 milhões de dólares e renunciou ao cargo de CEO da Binance. A plataforma, por sua vez, concordou em pagar uma multa de 4.3 mil milhões de dólares e em trazer atores independentes de supervisão para garantir a conformidade com os regulamentos de combate à lavagem de dinheiro.

Segundo a AP, o seu destino poderá ser uma prisão federal. Tal pode dever-se ao facto de não ser cidadão norte-americano (nasceu na China e emigrou para o Canadá aos 12 anos) e de ser uma personalidade de alto nível que cooperou com as forças da ordem norte-americanas.

Se isso finalmente acontecer, Zhao tornar-se-á a pessoa mais rica da história a ser detida num centro de detenção federal dos EUA. Apesar dos altos e baixos do mundo das criptomoedas, o empresário ostenta uma fortuna de cerca de 36 mil milhões de dólares.

