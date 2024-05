Tesla estará em conversações com a Baidu para o lançamento de um robotáxi na China

Duas fontes familiarizadas com o assunto, mas cujo anonimato foi exigido, revelaram que a Tesla estará em conversações com a Baidu (Apollo) sobre o lançamento de um serviço de robotáxi na China.

Conforme revelado ao CarsNewChina, por uma fonte anónima, é muito provável que a Tesla não consiga obter autorização para transferir os dados recolhidos pela sua frota, necessários para o treino do sistema Full Self-Driving (FSD), da China para os Estados Unidos da América. Então, "o seu plano B é co-armazenar e processar localmente os dados connosco, uma vez que já temos uma licença de mapeamento, cooperação e experiência com o nosso próprio serviço de robotáxi".

Com uma parceria estabelecida desde 2020, foi recentemente relatado que a Baidu teria fechado um novo acordo com a Tesla, no sentido de licenciar o seu serviço de mapeamento para recolha de dados, abrindo caminho para o lançamento do FSD na China.

Serviço de robotáxi totalmente autónomo da Tesla pode estrear-se na China

Agora, conforme anunciado por Elon Musk, a Tesla está concentrada no lançamento de um serviço de robotáxi totalmente autónomo, esperando-se um grande anúncio para breve. A fonte revelou à CarsNewsChina que a empresa pretende lançar um robotáxi totalmente autónomo na China antes de o lançar nos Estados Unidos.

O Baidu Apollo é o projeto de condução autónoma da Baidu, focado na condução autónoma de nível 4 (L4). Depois de, em 26 de fevereiro, a Baidu ter recebido autorização para oferecer um serviço de robotáxi no aeroporto de Daixing, em Pequim, a empresa lançou, no dia 8 de março, o primeiro serviço de robotáxi da China, 24 horas, 7 dias por semana, totalmente sem condutor, em Wuhan.

Por via de uma aprovação concedida pela Área de Demonstração de Condução Autónoma de Alto Nível de Pequim, a Apollo Go pode fornecer veículos autónomos na via rápida de 40 quilómetros que liga o Aeroporto Internacional de Daxing às áreas urbanas de Pequim.

Além de Pequim e Wuhan, os robotáxis de condução totalmente autónoma da Baidu já operam noutras cidades do país, incluindo Chongqing e Shenzhen.

A Baidu afirma que a sua Apollo Go é o maior fornecedor de serviços de mobilidade de condução autónoma do mundo. Em 30 de setembro de 2023, tinha acumulado mais de 4,1 milhões de pedidos de viagem. No terceiro trimestre do ano passado, a Apollo Go forneceu 821.000 viagens, marcando um aumento de 73% em comparação com o ano anterior.

A Baidu é também a primeira empresa na China a obter uma licença para testar autocarros sem condutor em estradas públicas.

