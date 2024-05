Banco de Portugal lança alerta para este tipo de fraudes

O Banco de Portugal voltou a alertar para vários tipos de esquemas que visam enganar as vítimas. Atenção às ofertas de emprego, investimentos com retorno avultado e crédito fácil.

Banco de Portugal: fraudes via SMS e redes sociais

O Banco de Portugal alertou para tentativas de fraude em que, através de mensagens (SMS ou chats/mensagens instantâneas), anúncios em plataformas sociais ou chamadas telefónicas, as pessoas são aliciadas a aderir a grupos de chat, para obter rendimento adicional, no âmbito de uma oferta de emprego, de um investimento com elevado retorno ou da concessão de um crédito com condições vantajosas.

No caso das ofertas de emprego, as mensagens têm o seguinte teor (ou aproximado):

Olá, sou do departamento de recursos humanos da rede social/empresa ABC. Precisamos urgentemente de 30 funcionáriosonlineem meio período. Entrega diária de 50-500 euros. / Oferecemos um emprego a tempo parcial por 300 a 800 euros por dia. Entre em contacto através do número wa.me/351xxxxxxxxx [linkdo grupo]

É também frequente a receção de mensagens nas redes sociais com a promessa de crédito imediato e de forma descomplicada. Neste caso, as pessoas são convidadas a proceder ao pagamento de uma comissão inicial e, após efetuarem esse pagamento, o suposto mutuante desaparece, deixando de responder às mensagens.

Esteja atento a estas situações. Podem estar em causa esquemas em pirâmide, em que os infratores pretendem usar a sua conta de pagamento como “conta-mula”, ou seja, como conta de passagem de valores conseguidos de modo fraudulento: creditam a sua conta, manipulando-o para que, posteriormente, transfira esses valores para outra conta, refere o Banco de Portugal.

O Banco de Portugal sugere também que "Nunca clique em links presentes em mensagens recebidas de desconhecidos, nem abra mensagens duvidosas. Não adira a grupos de chat de origem desconhecida. Não execute pagamentos, nem instale nenhum programa/aplicação a pedido de terceiros, com vista à obtenção de rendimento fácil. É muito provável que qualquer uma das situações descritas se trate de fraude."