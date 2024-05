Como é que novos projetos de criptomoedas usam VR para revolucionarem o gaming?

Basta olhar para anúncios das “Big Tech”, como Tesla, Apple, Meta ou Amazon, para compreender como a tecnologia VR (realidade virtual) poderá fazer parte do nosso quotidiano. Ver filmes, séries ou até “visitar” uma cidade sem sair de casa, tudo isto deverá sofrer uma revolução à conta da VR, ao ponto de também os novos projetos de criptomoedas incorporarem essa tecnologia na sua essência.

Na verdade, não apenas os setores já referidos, mas também os jogos online e toda a indústria gaming deverá ter uma transformação profunda por parte do blockchain e do próprio VR, com a possibilidade de surgir até um novo conceito de “realidade aumentada”. Porém, que impacto se espera que estas tecnologias tenham no momento de escolher o seu jogo ou divertir-se, enquanto “participa” em universos que eram inimagináveis há poucos anos?

Big Tech aposta na Realidade Virtual e Aumentada

De facto, é importante ter noção que a introdução da Meta (dona do Facebook) à realidade virtual para o grande público - com a comercialização dos óculos VR – esteve longe de ser um sucesso. Por isso mesmo é que a “roupagem” da realidade virtual apresentada pela empresa de Zuckerberg, deverá ser diferente, incorporando a tecnologia blockchain, presente nas criptomoedas.

Somando a isso, a concorrência de empresas como Amazon ou Apple prometem impulsionar a “corrida” pelo VR e realidade aumentada. Na verdade, todos querem dominar este novo mercado, que prometem fazer com que tenha uma interação com as tecnologias diferenciadas. A sensação de estar dentro de um jogo com o VR, levando a que as emoções sejam muito mais profundas e reais, deverá ser algo realmente interessante.

Novos projetos de criptomoedas tentam agora complementar o VR

A combinação de blockchain, smart contracts, NFTs e VR poderá ter um impacto grande na forma como vamos jogar nos próximos anos. A nova criptomoeda para jogos de realidade virtual ultrapassou o marco de arrecadação total de 5 milhões de dólares na pré-venda, com investidores atraídos pelo seu caso de uso propício.

O nome deste ambicioso projeto é 5th Scape e entrelaça a tecnologia de realidade virtual (VR) e realidade aumentada (AR) com blockchain e jogos, inaugurando um novo domínio de experiências intensificadas. É algo que vai ao encontro do investimento e incorporação que as “Big Tech” já estão a tentar implementar para o gaming num futuro próximo.

Como é que a IA é incorporada no projeto 5th Scape?

Tentando ser pioneira na inovação em criptomoedas, a combinação de tecnologias de ponta do 5th Scape está a cativar uma nova comunidade. Aliás, dada essa natureza pioneira da indústria das criptomoedas, os participantes demonstram grande aptidão para projetos que desafiam as normas e ultrapassam os limites.

O boom recente das criptomoedas de IA é um excelente exemplo disso mesmo, até porque esta plataforma tem como objetivo a criação de um ecossistema multidimensional para jogos, conteúdo e hardware de VR – tudo alimentado pelo token nativo 5SCAPE.

Ou seja, tal significa que os utilizadores poderão aceder e interagir perfeitamente com uma variedade de experiências de VR, apoiadas pelo seu próprio mercado na plataforma e ofertas de hardware. No entanto, a visão desta equipa começa com o desenvolvimento de um conjunto de jogos VR. Isto inclui ofertas como “Cage Conquest”, um jogo de combate MMA e a experiência realista de futebol “Immersive Kickoff”.

5th Scape