Interferência “misteriosa” nos sinais GPS na Europa afetou mais de 1600 aviões

A interferência persistente nos sinais de navegação na Europa de Leste afetou mais de 1600 aviões. Contudo, esta "anomalia" que assolou o espaço aéreo em torno do Mar Báltico, não se fez sentir, curiosamente, na Bielorrússia, um aliado firme da Rússia, e em Kaliningrado, a província russa separada do continente por mar e terra.

Spoofing do sinal GPS pode trazer consequências graves à navegação

O empastelamento, que durou pouco menos de 48 horas, afetou 1614 aviões, muitos dos quais civis, que voavam em torno da região do Báltico, na Europa de Leste, de acordo com um relatório de fonte aberta dos serviços secretos que acompanha regularmente a interferência do GPS.

Um primeiro mapa, publicado pela conta, mostra uma interferência extensa em toda a Polónia e no sul da Suécia no início do sábado. Um mapa posterior parece mostrar que as interferências se limitam a zonas do norte da Polónia.

Aeronaves que voam perto da região do Báltico e de várias nações da NATO na Europa de Leste relataram interferências nos seus sinais GPS.

A interferência ou falsificação dos sinais do Sistema de Posicionamento Global (GPS) e de outros sistemas globais de navegação por satélite (GNSS) pode confundir aeronaves tripuladas ou não tripuladas, ou fazer com que os seus sistemas de navegação pensem que estão num local diferente.

O aumento das interferências de GPS na Europa Oriental nos últimos meses tem sido atribuído a bloqueadores na região russa de Kaliningrado, o enclave situado entre a Polónia e a Lituânia, membros da NATO, que serve de base a uma das principais frotas navais russas.

Qual a diferença entre receptores GPS e GNSS? A navegação por satélite é um sistema de satélites que fornecem posicionamento geoespacial autónomo com cobertura global e permitem que pequenos recetores eletrónicos determinem a localização (longitude, latitude e altitude/elevação) usando sinais temporais transmitidos a partir de satélites. Muitas vezes, os termos "GNSS" e "GPS" são usados de forma intercambiável, mas existem diferenças-chave entre os dois: GNSS GNSS significa Sistema Global de Navegação por Satélite, e é o termo genérico padrão para sistemas de navegação por satélite que fornecem posicionamento geoespacial autónomo com cobertura global. Este termo inclui, por exemplo, o GPS, GLONASS, Galileo, Beidou e outros sistemas regionais. GNSS é um termo usado globalmente. A vantagem de ter acesso a múltiplos satélites é a precisão, redundância e disponibilidade em todos os momentos. Embora os sistemas de satélite não falhem frequentemente, se um falhar, os recetores GNSS podem captar sinais de outros sistemas. Além disso, se a linha de visão estiver obstruída, ter acesso a múltiplos satélites também é uma vantagem. Os sistemas GNSS comuns são GPS, GLONASS, Galileo, Beidou e outros sistemas regionais. Um recetor GNSS pode usar sinais de qualquer satélite de posicionamento, não apenas os do sistema GPS. Isso significa que mesmo se todos os sinais GPS estiverem bloqueados, ele pode captar sinais de qualquer um dos outros sistemas de satélites em todo o mundo. Essa flexibilidade torna os recetores GNSS muito mais precisos e confiáveis do que a tecnologia GPS sozinha. Com GNSS, o utilizador pode ter confiança de que está a obter o melhor resultado possível, onde e quando precisar. GPS O Sistema de Posicionamento Global (GPS) dos Estados Unidos consiste em 31 satélites de órbita terrestre média em seis planos orbitais diferentes, com o número exato de satélites variando à medida que satélites mais antigos são aposentados e substituídos. Operacional desde 1978 e disponível globalmente desde 1994, o GPS é atualmente o sistema de navegação por satélite mais utilizado no mundo. Um recetor GPS só pode usar sinais dos 31 satélites do Sistema de Posicionamento Global, e se muitos desses sinais estiverem bloqueados, o recetor torna-se inútil até encontrar um sinal novamente. Portanto, o GPS é apenas o sistema de satélite dos Estados Unidos, em vez dos sistemas de satélite de vários países. Notará que ainda usamos frequentemente o termo "GPS" em vez de "GNSS" porque muitas pessoas só estão familiarizadas com o GPS e não tanto com o GNSS, então, para evitar mal entendidos, frequentemente ainda é utilizado GPS.

Rússia: guerra hibrida na zona do Báltico

Os dados de monitorização de interferências de GPS disponíveis ao público revelam níveis elevados de interferências concentradas quase exclusivamente no nordeste e noroeste da Polónia na segunda-feira passada.

Pensa-se que a Rússia dispõe de recursos significativos de guerra eletrónica (EW) em Kaliningrado.

As forças armadas russas dispõem de um vasto espetro de equipamento militar dedicado à interferência GNSS, incluindo interferência e falsificação, a distâncias, duração e intensidade variáveis.

Disse um responsável da defesa lituana no início deste mês.

Várias fontes apontam à Rússia a autoria desta guerra eletrónica. O tenente-coronel Joakim Paasikivi, da Suécia, disse à imprensa sueca no mesmo mês que considerava a interferência no GPS o resultado de "atividades de influência russa ou da chamada guerra híbrida".

Pilotos anónimos disseram à Forbes, no início deste ano, que tinham começado a desligar a navegação GPS quando passavam perto do Mar Báltico e dos países vizinhos, em favor de outros sistemas, como a navegação inercial.

Também foram registados incidentes no Médio Oriente. O Grupo OPS, um coletivo de pilotos e controladores, afirmou que "os aviões estão a ser alvo de sinais GPS falsos, levando rapidamente à perda total da capacidade de navegação" na região.

Não se trata de uma interferência tradicional do GPS. Estes relatórios recentes são falsificações de GPS - e mesmo assim, não são como nada que tenhamos visto antes.

Refere o grupo.