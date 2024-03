Surfshark Antivirus 2024: Proteção eficaz, com uma excelente VPN à mistura

Surpreendidos? Não, trata-se da evolução natural. Assim, o Surfshark Antivirus é um pacote de segurança de luxo, disponível como parte do Surfshark One, que se define como um pacote completo que inclui antivírus, VPN, motor de busca e monitorização de violações de dados. Este novo antivírus oferece resultados de deteção de malware quase perfeitos e inclui proteção eficaz em tempo real e proteção para webcam.

Já muitos dos nossos leitores leram no PPLWARE sobre a Surfshark e, em muitos casos, é mesmo provável que a estejam a utilizar neste momento ou em dado momento atual.

Então, como resposta à procura das necessidades dos utilizadores e como forma de complemento da segurança online, a Surfshark lança o seu Antivirus como parte do pacote completo Surfshark One e surpreende pela positiva, com uma proteção eficaz.

Mas vamos por partes:

Quais os pontos fortes do Surfshark Antivirus?

Como sabemos, chegar hoje em dia ao mercado dos antivírus não é fácil. Seja pelas ofertas gratuitas, por vezes dúbias, seja pelas outras ofertas mais conhecidas e com resultados demonstrados.

Logo, é importante saliente de início os principais pontos a ter em consideração para quem pretenda adquirir este tipo de serviço englobado:

scanner compara ficheiros com uma base de dados massiva de malware e pode detetar todos os tipos de ameaças, Proteção em tempo real: b loqueia ficheiros maliciosos antes que possam infetar o seu dispositivo,

loqueia ficheiros maliciosos antes que possam infetar o seu dispositivo, Pesquisas personalizáveis: Quick Scan ou Full Scan e programação de pesquisas automáticas,

Quick Scan ou Full Scan e programação de pesquisas automáticas, Exclusões: e scolha ficheiros e pastas que não deseja analisar,

scolha ficheiros e pastas que não deseja analisar, Atualizações regulares da base de dados de vírus: g arante a deteção das ameaças mais recentes,

arante a deteção das ameaças mais recentes, Proteção da Webcam (beta): i mpede que aplicações não autorizadas acedam à sua webcam sem o seu conhecimento.

Tudo isto para começar. Logicamente, não podemos olvidar que este não é um serviço independente e que, por detrás dele, ainda existe uma VPN funcional e uma das mais rápidas e fiáveis do mercado.

Tecnologia de deteção heurística

Além da sua impressionante base de dados de malware, o Surfshark Antivirus conta com a tecnologia de deteção heurística. Isso significa que o software vai além de identificar ameaças conhecidas, analisando o comportamento dos ficheiros para detetar indícios de malware, mesmo em versões novas e não catalogadas.

O funcionamento é simples: imagine um vírus como sendo um criminoso. A base de dados de malware é como a lista de suspeitos da polícia. Mas tal como os criminosos podem disfarçar-se, o malware pode modificar o seu código para evitar deteção. A deteção heurística é como a intuição de um detetive experiente, capaz de identificar comportamentos suspeitos mesmo em pessoas desconhecidas.

Graças a esta tecnologia, o Surfshark Antivirus oferece uma camada adicional de proteção contra as ameaças mais recentes e evita que o seu dispositivo seja infetado.

Características gerais do Surfshark One

Além de antivírus, como citado, o pack completo do Surfshark One apresenta uma série de vantagens fora do comum, como são:

Surfshark VPN: u ma das melhores VPNs do mercado, com velocidades rápidas, servidores em todo o mundo e recursos avançados de segurança,

ma das melhores VPNs do mercado, com velocidades rápidas, servidores em todo o mundo e recursos avançados de segurança, Surfshark Search: m otor de busca, sem anúncios, que apresenta resultados orgânicos e não influenciados pela sua localização,

otor de busca, sem anúncios, que apresenta resultados orgânicos e não influenciados pela sua localização, Surfshark Alert: m onitoriza a nossa informação pessoal para violações de dados e verifica a força das suas passwords,

onitoriza a nossa informação pessoal para violações de dados e verifica a força das suas passwords, Alternative ID: c ria identidades falsas para registo em websites, evitando spam e protegendo a nossa identidade principal - um must nos dias de hoje.

Por outro lado, apontamos também alguns dos argumentos que nos ajudam a compreender o alcance deste software:

Deteção de malware quase perfeita,

VPN excelente incluído,

Recursos adicionais úteis como Surfshark Search e Alternative ID,

Proteção para webcam (beta),

Preço acessível.

Tudo-em-um, mas cada vez mais leve

Em todo este processo e no conjunto destas funções, a Surfshark deu prioridade à leveza. Então, é possível permite agendar verificações para quando o utilizador menos utilizar o dispositivo, como, por exemplo, durante a noite. Mas, a grande vantagem, é que de base o software é incrivelmente leve para os recursos dos dispositivos, não importa se se trata e um PC ou smartphone.

Em segundo, o Surfshark Antivirus foi desenhado e pensado para atuar de forma discreta e não atrapalhar o uso normal do PC. Isso graças a:

Uso mínimo de código: o programa é muito «clean», ao utilizar apenas o código essencial para o seu funcionamento,

Sem recursos extras: diferente de outros antivírus, o Surfshark evita funcionalidades desnecessárias, e foca-se na proteção contra ameaças.

Graças a essa leveza, o Surfshark Antivirus consegue executar pesquisas termos de abdicar do desempenho dos nossos dispositivos, permitindo utilizar o PC normalmente, mesmo durante a pesquisa.

Preço do Surfshark Antivirus

Na verdade, o Surfshark Antivirus não pode ser vendido como apenas um software, isto é, como um produto individual. Só é possível obter através do Surfshark One, que inclui os 4 produtos mencionados anteriormente.

Assim, para quem pensa que pode ter uma surpresa desagradável, desengane-se: O plano principal para o Antivírus é uma assinatura de 12 meses com um preço mensal de $3,49. No entanto, o preço final na compra é de $48,86, o que representa um desconto de 78% e inclui 2 meses grátis!

Conclusão

O Surfshark Antivirus é uma boa opção se procura uma proteção antivírus junto om uma excelente VPN. No entanto, se precisa de funcionalidades avançadas como firewall, gestor de passwords e controlo parental, existem soluções no mercado que oferecem uma melhor relação qualidade-preço.