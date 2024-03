NASA cria “robô-cobra” para procurar vida nos oceanos gelados de uma lua de Saturno

O formato do robô-cobra existe há décadas. Para além da diversidade que acrescenta ao mundo da automação, o design tem várias características interessantes. Agora, a NASA tem estado a explorar formas de o utilizar para procurar vida numa lua de Saturno.

Características deste robô-cobra

A primeira característica é a redundância, que permite que o sistema continue a funcionar mesmo quando um módulo é danificado. O segundo é um corpo que permite que o sistema navegue em espaços apertados. Esta caraterística fez dos robôs-cobra um complemento interessante para as equipas de salvamento, uma vez que os sistemas conseguem entrar em locais onde as pessoas e outros robôs não conseguem.

Outras aplicações incluem a canalização e até a medicina, com versões reduzidas que podem deslocar-se à volta de tubos e órgãos humanos, respetivamente. O JPL (Laboratório de Propulsão a Jato) da NASA, que nunca foge a aplicações robóticas futuristas, tem estado a explorar formas de utilizar o robusto fator de forma para procurar vida extraterrestre.

Como acontece frequentemente com este tipo de histórias, ainda estão na fase inicial. Atualmente, os testes estão a ser realizados em paisagens terrestres concebidas para imitar o que esses sistemas poderiam encontrar. Isto significa muito gelo, uma vez que os investigadores da NASA estão a planear enviá-lo para a pequena e fria lua de Saturno, Enceladus.

[Vídeo original]

Poderá responder a uma das grandes questões do universo

A missão Cassini no século XXI revelou um ambiente rico em água, o que faz da lua coberta de gelo um potencial candidato à existência de vida no nosso sistema solar. O plano final é utilizar o robô-cobra, Exobiology Extant Life Surveyor (EELS), para explorar os oceanos sob a crosta da lua e responder finalmente a uma das grandes questões em aberto do universo.

Foi concebido para ser adaptável para atravessar terrenos inspirados no mundo oceânico, meios fluidizados, ambientes labirínticos fechados e líquidos.

Escreve a equipa por detrás da investigação num artigo publicado na Science Robotics deste mês.

Para o projeto, o JPL associou-se à Universidade do Estado do Arizona, à Universidade da Califórnia, em San Diego, e à Universidade Carnegie Mellon, esta última com um longo historial na conceção de robôs-cobra. De acordo com a NASA, o sistema pesa 100 kg e mede 4,4 metros.

