IA vai ajudar o YouTube a garantir que os utilizadores não se aborrecem a ver vídeos

As aplicações trabalham afincadamente no sentido de manterem os utilizadores nas suas plataformas o máximo de tempo possível. Assim sendo, o YouTube está a explorar uma solução baseada em Inteligência Artificial (IA) que garanta que eles não se aborrecem enquanto veem um vídeo.

Segundo a equipa técnica do YouTube Creator, citada pelo Android Authority, o YouTube está a testar uma nova forma de "saltar" para as melhores partes dos vídeos, recorrendo a um mecanismo baseado em IA.

A ideia é que a ferramenta de IA preveja e salte para as partes que o utilizador gostaria de ver, baseando-se nos dados de comportamento de visualização de cada um.

Ou seja, quando um vídeo for elegível, assim que o utilizador tocar duas vezes no ecrã para avançar no conteúdo, este "saltará" para o ponto previsto pela IA.

Para já, a funcionalidade está a ser testada por um grupo restrito de utilizadores do YouTube Premium nos Estados Unidos da América, não sendo conhecidos muitos pormenores.

Aliás, não é claro se a funcionalidade chegará aos utilizadores não Premium e, sequer, se chegará enquanto funcionalidade permanente.

De qualquer forma, além de ser uma estratégia para tornar o YouTube mais funcional e atrativo, poderá ser uma abordagem convivente para o plano pago da plataforma.