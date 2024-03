Atenção! Fisco alerta para um novo e-mail fraudulento sobre reembolso

Os e-mails, as chamadas e as mensagens fraudulentos estão em alta, conhecendo-se novos casos com perigosa frequência. Mais uma vez, o alerta parte da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) e dá conta de um e-mail fraudulento que está a ser enviado para alguns contribuintes.

A AT emitiu um novo alerta para um e-mail fraudulento que está a ser enviado aos contribuintes relativamente a um suposto reembolso, sublinhando que o link sugerido não deve ser aberto.

A Autoridade Tributária e Aduaneira tem conhecimento de que alguns contribuintes estão a receber mensagens de correio eletrónico supostamente provenientes da AT, referentes a um eventual reembolso, nas quais é pedido que se carregue num link.

Conforme explica na mesma nota, estas mensagens são falsas e devem ser ignoradas, pois "o seu objetivo é convencer o destinatário a aceder a páginas maliciosas carregando nos links sugeridos".

No exemplo partilhado pela própria AT, o contribuinte é informado de que tem direito a receber um reembolso de imposto de 250,20 €, bastando para isso preencher e enviar o formulário disponível por via de um link de nome "Reembolso de acesso".

A AT avisa que "em caso algum deverá efetuar essa operação", uma vez que a mensagem é falsa e deve ser ignorada. O objetivo passa apenas por "convencer o destinatário a aceder a páginas maliciosas carregando nos links sugeridos".

Redobre a atenção a potenciais esquemas fraudulentos!

Este tipo de ação não é nova e tem sido cada vez mais recorrente, via e-mail, mensagens e chamadas telefónicas.

Considerando que Portugal está a poucos dias de ver o processo de entrega das declarações do IRS iniciado, mantenha os olhos bem abertos, pois esquemas como este deverão aumentar.