Google removeu mais de 5,5 mil milhões de anúncios maliciosos em 2023

Com apostas constantes na segurança, a Google quer dar aos utilizadores dos seus serviços a maior proteção possível. Assim, e com medidas constantes, analisa os várias componentes do que tem disponível. A mais recente conclusão sobre estas medidas surgiu agora como o Relatório de Segurança Google Ads e mostra que a gigante das pesquisas removeu mais de 5,5 mil milhões de anúncios maliciosos em 2023.

Os dados são recentes e mostram como a Google procura manter os utilizadores e o que oferece com os maiores padrões de segurança. São muitas vezes medidas simples, mas que garantem que a proteção máxima está aplicada.

A prova disso surge agora no Relatório de Segurança Google Ads que a Google acabou de lançar. Esta é uma retrospetiva anual de como a empresa está a investir para garantir que os anúncios nas plataformas são seguros e confiáveis.

A publicidade online desempenha um papel fundamental na criação de uma Internet gratuita e aberta que forneça conteúdos diversificados e de qualidade para todos. Ao mesmo tempo que cria benefícios para os consumidores, para as empresas e para a sociedade.

O relatório partilha mais informações sobre como a Google aproveita o poder da IA e dos grandes modelos de linguagem, incluindo o Gemini, para tornar os esforços de aplicação mais rápidos, mais fortes e mais precisos. Os esforços de aplicação baseados em IA permitem aplicar as políticas em grande escala.

Destaques de alto nível em 2023

Bloquearam ou removeram mais de 5,5 mil milhões de anúncios por violarem as políticas da Google. São mais de 9000 anúncios por minuto.

Suspenderam mais de 12,7 milhões de contas de anunciantes por violações generalizadas de políticas, quase o dobro do montante suspenso em 2022.

No ano passado removeram anúncios de mais de 2,1 mil milhões de páginas.

Adicionaram ou atualizaram 31 políticas para anunciantes e editores em 2023.

Estes números mostram claramente como a Google aposta nesta proteção dos utilizadores. O foco foi a publicidade, um elemento essencial e que a empresa oferece para ajudar todos os sites disponíveis na Internet.