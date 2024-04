E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Nesta semana que passou, falámos do primeiro carro a hidrogénio desenvolvido por estudantes portugueses, do novo Renault Captur, das novidades do Android 15, e muito mais.

A Xpeng já se estreou na Europa há algum tempo, mas a operação tem sido paulatina. Agora, a fabricante chinesa de carros elétricos está a lançar dois modelos na Alemanha, com os olhos postos em França, Itália e Reino Unido.

Foi inaugurado, nos Países Baixos, o túnel mais longo da Europa para testar a tecnologia hyperloop. A ideia é que os passageiros sejam transportados entre cidades e países de forma rápida e eficiente.

A Liberty Media, detentora dos direitos comerciais da Fórmula 1, adquiriu 86% do capital da Dorna, empresa promotora dos campeonatos do mundo de velocidade, entres eles o MotoGP, e Superbikes. O negócio, a rondar os 3,5 mil milhões de euros, deverá ficar concluído até final deste ano de 2024.

Pela primeira vez, o Korea Superconducting Tokamak Advanced Research (KSTAR), reator de fusão do Korea Institute of Fusion Energy (KFE), atingiu temperaturas sete vezes superiores às do núcleo do Sol. Este resultado estabelece um novo recorde para o projeto do reator de fusão.

“O carro vai andar”. Esta foi a frase mais ouvida no Salão Nobre do Instituto Superior Técnico por ocasião do evento de roll out do carro movido a hidrogénio desenvolvido pelos estudantes do Técnico Fuel Cell (TFC).

O Japão revelou uma nova visão para o desenvolvimento da sua próxima geração de jatos de passageiros a hidrogénio. Após atrasos e um contratempo no ano passado, o novo projeto marca um esforço nacional liderado pelos setores público e privado. Este jato pretende incorporar "novas tecnologias ambientais".

Chama-se DAL-e e está pronto para assegurar aquele que é, há anos, o trabalho dos estagiários: entregar cafés no escritório. Brincadeiras à parte, este novo robô, desenvolvido pela Hyundai e pela Kia, foi revelado e procura melhorar a eficiência das entregas em ambientes complexos.

Lançado há dez anos e com mais de dois milhões de unidades vendidas, em 90 países, o novo Renault Captur chega com um aspeto mais premium.

A Dacia prometeu que o novo Spring seria "o automóvel totalmente elétrico com a melhor relação qualidade/ preço da Europa". O modelo totalmente elétrico apresentar-se-á aos portugueses pelo preço de lançamento a partir de 16.900 euros.

Um dos jogos que mais expetativas causou neste arranque de 2024, foi Helldivers 2. O jogo desenvolvido pelos Arrowhead Game Studios (estúdios dos Playstation Studios) insinuou-se desde cedo como uma lufada de ar fresco no que toca a shooters cooperativos. Será que conseguiu?

Um grupo de cientistas da Universidade de Notre Dame desenvolveu um revestimento que bloqueia o calor sem afetar a passagem da luz. O revestimento pode ser colocado em janelas, portas de vidro e até em automóveis para reduzir a temperatura até 7,2 graus Celsius.

Os tecidos inteligentes estão a proporcionar a sensação de toque real em experiências virtuais, tornando-as mais imersivas. Este do qual lhe falamos hoje assume quase a função de segunda pele e procura permitir aos pais "tocar" nos filhos doentes isolados.