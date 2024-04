Portugal: Postos de abastecimento já podem vender hidrogénio e biometano

Os postos de abastecimento podem ser diferentes num futuro muito próximo. Isto porque, em Portugal houve um despacho em Diário da República que passou a permitir a venda de hidrogénio e biometano. Postos de abastecimento podem agora pedir requerimento.

Novo despacho no DR permite a venda em qualquer Posto de abastecimento

No mundo já há mais de 1.000 postos de abastecimento de hidrogénio. Em Portugal, segundo as informações, existe apenas uma estação de hidrogénio aberta ao público. Este posto de abastecimento localiza-se em Cascais. No entanto, o cenário deverá mudar nos próximos tempos. Com o novo despacho em Diário da República, qualquer posto de abastecimento poderá começar a comercializar hidrogénio e biometano.

De relembrar que o anterior governo português pretendia que entre 50 e 100 estações de reabastecimento de hidrogénio estivessem operacionais até 2030. Tal objetivo estava alinhada com a Estratégia Nacional de Hidrogénio (EN-H2), aprovada em julho de 2020.

O biometano é um tipo de gás natural renovável produzido a partir da decomposição de matéria orgânica, como resíduos agrícolas, esgoto, resíduos de alimentos e outros materiais orgânicos. É uma forma purificada de biogás, onde impurezas como dióxido de carbono e sulfeto de hidrogénio são removidas, resultando num combustível mais limpo e de alta qualidade.

O hidrogénio é uma fonte de energia bastante promissora que pode desempenhar um papel importante na transição para um sistema energético mais limpo e sustentável.