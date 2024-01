Filipinas já iniciaram o maior projeto solar do mundo: serão mais de 5 milhões de painéis!

A exploração de fontes de energia renováveis tem sido alvo de atenção e investimento, por forma a ser potencializada. Em mais um passo, agora, os trabalhos começaram para aquele que deverá ser "o maior projeto solar do mundo", nas Filipinas.

De acordo com uma série de órgãos de comunicação social, a empresa Solar Philippines New Energy Corporation (SPNEC) iniciou os trabalhos para criar o que diz ser "o maior projeto solar do mundo", que resultará de um investimento de pelo menos 200 mil milhões de pesos filipinos (cerca de 3,3 mil milhões de euros).

Trata-se de uma grande instalação de energia solar que terá, conforme estimado, mais de cinco milhões de painéis, capazes de responder a uma geneorsa parte da procura energética do país. A primeira fase, que inclui a preparação do vasto terreno de 3500 hectares, deverá ser concluída em 2026.

De nome Terra Solar, a CNN fala de uma instalação com mais de cinco milhões de painéis solares, com capacidade para 3400 a 3500 MW de potência e 4000 MWh de armazenamento em baterias. Prevê-se que produza mais de cinco mil milhões de quilowatts-hora por ano, e a sua dimensão visa ultrapassar o Bhadla Solar Park, na Índia, e o Golmud Solar Park, na China.

De acordo com as suas estimativas, mais do que superar as grandes instalações solares já em funcionamento na Índia e na China, a Terra Solar ultrapassará a capacidade de todos os projetos solares ligados à rede no país. Afinal, a SPNEC prevê a realização de trabalhos de interligação com a rede nacional.

A primeira fase do projeto deverá ser entregue no primeiro trimestre de 2026. Para cumprir este calendário, a SPNEC está a acelerar os trabalhos de limpeza do local.

Partilhou Leandro Leviste, vice-presidente da empresa, num comunicado divulgado pela ABS CBN, que informa que o projeto Terra Solar centrar-se-á em Penaranda, na província Nova Ecija.

Relativamente à produção de energia, o executivo esclareceu que "excede a capacidade de todos os projetos solares ligados à rede em funcionamento nas Filipinas, que totalizam mais de 1,5 GW". A Philstar afirma que, se corresponder às expectativas, representará cerca de 5% do volume total da rede das Filipinas e 12% da procura.