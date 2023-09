Universidade de Stanford recebeu milhões em doações da FTX. Agora vai ter de as devolver

O colapso do FTX Group ainda se faz sentir, quase um ano depois de a outrora popular bolsa de valores ter pedido proteção contra a falência ao abrigo da lei de falências dos EUA. Mais de dez meses após essa decisão, o escândalo da FTX fez uma vítima inesperada: a Universidade de Stanford, da Califórnia.

Um presente envenenado da FTX

Em retrospetiva, foi isto que a Universidade de Stanford recebeu na altura da criptoexgange FTX e de pessoas ligadas à plataforma. Sem especificar montantes, datas ou entrar em pormenores, a universidade californiana reconheceu a meios de comunicação social que recebeu presentes da FTX Foundation e de empresas relacionadas.

Stanford garante que "uma grande parte" das contribuições se destinou à "prevenção e investigação relacionadas com a pandemia". Agora, os seus responsáveis garantem que vão devolver os fundos.

Mas porquê esta decisão da Universidade de Stanford?

Para a compreender, é necessário entender o contexto. A decisão da universidade de se desfazer das "doações" surge na sequência de um processo judicial contra os pais do fundador da FTX, que alega que a instituição californiana recebeu milhões de dólares em doações.

O facto de estas somas terem ido para a instituição norte-americana e não para outra não terá sido uma coincidência. Tanto o pai como a mãe de Bankman-Fried, Joe Bankman e Barbara Fried, atualmente reformados, têm ligações a Stanford como professores de Direito.

A ação judicial da FTX contra os pais do seu antigo diretor executivo fornece alguns pormenores e valores interessantes. O texto alega que Bankman deu em tempos mais de 5,5 milhões de dólares em doações da FTX à Universidade de Stanford, a instituição para a qual trabalhava. A queixa visa recuperar os fundos "transferidos de forma fraudulenta e desviados" por Joe Bankman e Barbara Fried. Nas palavras dos advogados da FTX, eles são acusados de desviar "milhões de dólares do Grupo FTX para seu próprio benefício pessoal e causas de estimação".

A ação judicial é contundente, afirmando que, ao canalizar mais de 5,5 milhões de dólares da FTX para a Universidade de Stanford, Bankman procurou "obter favores e enriquecer o seu empregador" à custa do grupo, que acabou por falir. A acusação é suficientemente grave para que os responsáveis da instituição californiana tenham decidido pronunciar-se. E fazem-no para enviar duas mensagens.

Em primeiro lugar, que os fundos que receberam se destinavam "em grande parte à prevenção e investigação relacionadas com a pandemia". A segunda mensagem, e esta é provavelmente a mais relevante, é que estão determinados a reembolsá-los.

Temos estado em conversações com os advogados dos devedores da FTX para recuperar estas ofertas e vamos reembolsar os fundos na totalidade.

Afirma.

Os seus advogados descrevem as acusações como totalmente falsas

E os pais de Bankman-Fried? Em primeiro lugar, é importante esclarecer que, até à data, nem Bankman nem Fried foram acusados criminalmente de qualquer ato ilícito. Os seus advogados, no entanto, apressaram-se a emitir outra declaração na qual descrevem as acusações como "totalmente falsas".

Os advogados vão ainda mais longe, apelidando o conteúdo de "uma tentativa perigosa de intimidar" os pais do antigo diretor executivo da FTX "e de prejudicar o processo do júri a poucos dias do início do julgamento do seu filho". A ação judicial alega que Bankman e Fried aceitaram da FTX um presente de cerca de 10 milhões de dólares e uma propriedade de luxo avaliada em 16,4 milhões de dólares nas Bahamas.

E agora? Se nada mudar, Sam Bankman-Fried irá a julgamento a 3 de outubro, acusado de fraude, na sequência do colapso, há quase um ano, da bolsa FTX, que é agora gerida pelo especialista em reestruturação John Ray.

