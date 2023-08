Dell é multada em US$ 6,5 milhões na Austrália por enganar clientes com falsos descontos

As grandes empresas não estão livres de se verem envolvidas em polémicas e essa é uma realidade que acontece com alguma frequência. E as últimas informações indicam que a Dell foi agora multada por um tribunal australiano em 6,5 milhões de dólares por enganar os clientes com descontos falsos para monitores.

Dell multada em 6,5 milhões de dólares

De acordo com as últimas informações avançadas pela Reuters, o Tribunal Federal da Austrália ordenou nesta segunda-feira (14) que a unidade local da Dell Technologies Inc. pague uma multa de 10 milhões de dólares australianos (cerca de 6,46 milhões de dólares), devido a ter feito representações enganosas no seu site oficial sobre descontos para monitores de computador adicionais.

A muita resultou de uma ação movida pela entidade reguladora da concorrência da Austrália e a Dell foi considerada culpada pela justiça no passado mês de junho. As acusações indicavam que a gigante tecnológica enganou os clientes sobre os preços ou descontos de monitores adicionais, algo que a justiça não perdoou e as consequências rapidamente se fizeram sentir.

De acordo com Liza Carver, comissária da Comissão Australiana de Concorrência e Consumidores:

Este resultado envia uma forte mensagem às empresas de que fazer representações falsas sobre preços ou aumentar descontos é uma violação grave da lei do consumidor e atrairá penalidades substanciais.

Os detalhes revelados indicam que a Dell Austrália vendeu mais de 5.300 unidades de monitores complementares com descontos exagerados entre o mês de agosto de 2019 e o dia 16 de dezembro de 2021. E sobre este assunto, a empresa reconheceu o problema e um porta-voz da Dell Austrália disse em comunicado à agência Reuters que a marca irá trabalhar "com os clientes afetados para fornecer reembolsos apropriados mais juros e estamos a tomar medidas para melhorar os nossos processos de preços para garantir que este género de erro não acontece novamente".