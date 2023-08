TOP 10 dos jogos mais vendidos desde sempre para a Nintendo Switch

A Nintendo Switch é a grande campeã de vendas quando se fala em consolas de jogos, embora no segmento das portáteis já comecem a ser lançados novos modelos também poderosos, mas que ainda não conseguiram destronar este equipamento japonês. Recentemente a empresa também revelou quais os 10 jogos mais vendidos desde sempre para a Switch, vamos então conhecê-los!

Os 10 jogos mais vendidos para a Nintendo Switch

Recentemente a Nintendo revelou os dados relativos aos resultados financeiros do seu primeiro trimestre do ano fiscal de 2023 (abril, maio e junho), onde revelou que alcançou 130 milhões de unidades vendidas da sua popular consola Switch. E no que respeita aos jogos, foram vendidos mais de mil milhões de exemplares, sendo que apenas Mario Kart 8 Deluxe vendeu 55 milhões de cópias para este equipamento.

A empresa japonesa divulgou a lista dos 10 jogos para a Nintendo Switch mais vendidos desde sempre, a qual deixamos já de seguida:

Mario Kart 8 Deluxe – 55,46 milhões de unidades Animal Crossing: New Horizons – 42,79 milhões de unidades Super Smash Bros. Ultimate – 31,77 milhões de unidades The Legend of Zelda: Breath of the Wild – 30,65 milhões de unidades Super Mario Odyssey – 26,44 milhões de unidades Pokémon Sword/Pokémon Shield – 25,92 milhões de unidades Pokémon Scarlet/Pokémon Violet – 22,66 milhões de unidades Super Mario Party – 19,39 milhões de unidades The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – 18,51 milhões de unidades New Super Mario Bros. U Deluxe – 16,17 milhões de unidades

Se falarmos da Wii U, o Mario Kart 8 Deluxe conseguiu vender 64 milhões de cópias e no caso da Wii Sports o jogo de corrida conseguiu vender 82,90 milhões de unidades, de acordo com a marca.

Outro destaque vai para o título The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom que em apenas três meses conseguiu vender mais de 18 milhões de cópias, o que representa 60% da quantidade vendida de Zelda: Breath of the Wild, que chegou em 2017, no mesmo espaço de tempo.

A Nintendo revelou que a receita gerada pela venda de jogos neste trimestre foi 50% superior ao mesmo período de 2022, com um montante de 461,3 mil milhões de ienes, algo como 2,95 mil milhões de euros. Já o lucro operacional cresceu 82,4% para 185,4 mil milhões de ienes (~1,19 mil milhões de euros).

