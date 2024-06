Days of Play de regresso com muitos motivos de interesse

O Days of Play está de volta e, segundo a Sony Playstation está maior e mais estimulante do que nunca, apresentando promoções e muitas outras novidades imperdíveis para a Comunidade Playstation. Venham ver...

Está de regresso a iniciativa Days of Play da Sony Playstation e, segundo a Sony, esta edição será imperdivel para jogadores e fãs da consola nipónica.

O Days of Play deste ano, inclui várias promoções em jogos, consolas e acessórios, desafios para a comunidade e novidades para os membros do PlayStation Plus.

Desde hoje, dia 29 de Maio, e até ao próximo dia 12 de Junho, os jogadores poderão poupar em consolas PlayStation 5, comandos sem fios DualSense ou o PlayStation VR2, e ainda em títulos recentes como o Marvel's Spider-Man 2 ou o Rise of the Ronin.

Mais! Durante este período, irão ainda haver várias atividades, desafios e torneios, assim como de uma grande quantidade de conteúdo extra para os subscritores do PlayStation Plus.

"Iniciámos esta tradição global há sete anos para vos celebrar a vocês, a nossa apaixonada comunidade PlayStation, pelo vosso apoio sem fim", escreveu Isabelle Tomatis, Vice President de Global Marketing na SIE, no Blog Oficial da PlayStation. E acrescentou: "Temos o prazer de vos dar mais razões para jogar, com atividades especiais do Days of Play a aparecerem no PlayStation Plus, PlayStation Stars, PlayStation Store e pontos de venda habituais", concluiu.

Entre as ofertas disponíveis no âmbito da campanha Days of Play 2024 destaque para a da Edição Digital da PlayStation 5 e para a dos últimos êxitos lançados na PlayStation 5 como o Rise of the Ronin, Marvel's Spider-Man 2 e The Last of Us Parte 2 Remastered que, pela primeira vez, se encontram em promoção. Para além disto, também pela primeira vez, os jogadores poderão adquirir um PlayStation VR2 com um desconto único de 100€ durante este período.

Principais ofertas que estarão disponíveis na PlayStation Direct e nos pontos de venda habituais:

Hardware:

PlayStation 5 Edição Digital – PVPR 399,99€ (antes 449,99€)

PlayStation 5 Edição Standard – PVPR 499,99€ (antes 549,99€)

PS VR2 – PVPR 499,99€ (antes 599,99€)

Comando DualSense (qualquer cor) – PVPR 49,99€

Software:

Marvel's Spider-Man 2 (PlayStation 5) – PVPR 59,99€

Rise of the Ronin (PlayStation 5) – PVPR 59,99€

The Last of Us Parte 2 Remastered (PlayStation 5) – PVPR 39,99€

Horizon Forbidden West (PlayStation 5) – PVPR 39,99€

Horizon Forbidden West (PlayStation 4) – PVPR 29,99€

Gran Turismo 7 (PlayStation 5) – PVPR 49,99€

Gran Turismo 7 (PlayStation 4) – PVPR 39,99€

Gof of War: Ragnarök (PlayStation 5) – PVPR 49,99€

Gof of War: Ragnarök (PlayStation 4) – PVPR 39,99€

UNCHARTED: Coleção Legado dos Ladrões (PlayStation 5) – PVPR 19,99€

Death Stranding Director's Cut (PlayStation 5) – PVPR 19,99€

Returnal (PlayStation 5) – PVPR 39,99€

PlayStation Store

Durante a campanha Days of Play 2024 haverão ainda muitos outros jogos em promoção e serão lançadas ofertas flash na PlayStation Store. Em baixo um resumo dos principais títulos que estarão em destaque na PlayStation Store:

Marvel's Spider-Man 2;

Final Fantasy VII Rebirth;

WWE 2K24;

Tekken 8;

PlayStation Plus

As novidades não ficam por aqui e haverá ainda novidades em relação às subscrições do PlayStation Plus, tanto para novos membros, como para membros atuais, durante este período:

Novos membros: os jogadores poderão revolucionar a sua experiência de jogo com promoções de até 30% nas suas subscrições de 12 meses do PlayStation Plus;

Membros atuais: obterão uma recompensa exclusiva de 12 meses de subscrição da Netflix com a compra de uma consola PlayStation 5 ou PS VR2. Também poderão obter 25% de desconto no PlayStation Plus Extra, ou poupar 30% no PlayStation Plus Premium durante o resto do seu período de subscrição. Para além disto, todos os membros do serviço poderão desfrutar de 15% de desconto em conteúdos do Sony Pictures Core.

Novos conteúdos no PlayStation Plus

Para além do mencionado anteriormente, os subscritores do PlayStation Plus receberão novos conteúdos durante este período, que inclui títulos adicionais no catálogo de jogos, títulos para o PlayStation VR2, jogos novos para a PS2 e muito mais.

Jogos mensais de junho (Disponíveis a partir de 4 de junho para todos os membros do PlayStation Plus):

SpongeBob Squarepants: The Coscmic Shake;

AEW Fight Forever;

Streets of Rage 4;

Jogos para o PS VR2 (Disponíveis a partir de 6 de junho para os membros Premium):

Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord;

Walkabout Mini Golf;

Synth Riders;

Before Your Eyes;

The Walking Dead: Saints & Sinners – Chapter 1 & 2

Jogos para a PS2 (Disponíveis a partir de 11 de junho no catálogo de clássicos para os membros Premium):

Tomb Raider Legend;

Star Wars: The Clone Wars;

Sly Cooper and the Thievius Raccoonus;

Jogos para a PlayStation 4 e PlayStation 5 (Disponíveis no catálogo de jogos nas datas específicas para os membros Extra e Premium):

Dredge (Playstation 4 e Playstation 5) – disponível a 29 de maio;

Lego Marvel Super Heroes 2 (Playstation 4) – disponível a 31 de maio;

Cricket 24 (Playstation 4 e Playstation 5) – disponível a 5 de junho;

Grand Theft Auto: San Andreas – The Definitive Edition (Playstation 4 e Playstation 5) – disponível a 7 de junho);

Experimentação de jogos (Disponível a partir de 29 de maio para membros Premium):

WWE 2K24 (Playstation 4 e Playstation 5)

De realçar que o EA Sports FC 24, anunciado em maio, continuará disponível no catálogo de jogos do PlayStation Plus até ao próximo dia 18 de junho, e que por isso, os membros do PlayStation Plus que ainda não tiveram a oportunidade de o redimir, poderão fazê-lo até esse dia.

De realçar ainda que no dia 3 de junho, os membros do PlayStation Plus poderão fazer o download de um pacote Roblox que inclui um avatar para o Felix Freezebeard the Yeti.