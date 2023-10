Preparem as luvas pois EA SPORTS UFC 5 está prestes a chegar

A Electronic Arts encontra-se a ultimar o lançamento de EA SPORTS UFC 5 com toda a dedicação e atenção, pelo que os fãs deste desporto podem começar a contagem decrescente com grande ansiedade. Venham conhecer as novidades.

UFC 5 é o próximo capitulo da série de luta da EA Sports que tantos fãs tem mundialmente, e que se encontram certamente ansiosos, pela sua chegada.

O jogo conta com múltiplas melhorias e novidades que incluem:

Frostbite Engine - Alimentando o EA SPORTS UFC pela primeira vez na história da franquia, Frostbite traz atualizações gráficas incomparáveis para os jogos de consola. Desde iluminação dinâmica e fidelidade renovada das personagens a animações realistas de cabelo e roupa, Frostbite dá vida à ação no Octagon.

- Fidelidade melhorada significa que, quando os lutadores recebem golpes os resultados aparecem no rosto e no corpo de uma forma autêntica e realista. Além disso, todos os novos sistemas de partículas e física de fluidos fazem o sangue e o suor escorrerem e pulverizarem como acontece durante o calor da ação. Novas cinemáticas no jogo - Usando câmaras, animações atualizadas e ainda o Frostbite, os momentos cinematográficos pré-luta, entre rounds e pós-luta parecem novos, e trazem o drama de entrar no Octagon para um novo nível.

- Usando câmaras, animações atualizadas e ainda o Frostbite, os momentos cinematográficos pré-luta, entre rounds e pós-luta parecem novos, e trazem o drama de entrar no Octagon para um novo nível. Advanced Fighter Likeness - Graças ao Frostbite e a uma atualização significativa nos recursos de iluminação e renderização - incluindo sombra da pele e olhos, cabelo ao pormenor de um fio , tipos de corpo de lutador atualizados e tecnologia de animação facial líder da indústria - os lutadores que os jogadores conhecem e adoram nunca foram tão autênticos.

- Graças ao Frostbite e a uma atualização significativa nos recursos de iluminação e renderização - incluindo sombra da pele e olhos, cabelo ao pormenor de um fio , tipos de corpo de lutador atualizados e tecnologia de animação facial líder da indústria - os lutadores que os jogadores conhecem e adoram nunca foram tão autênticos. Cinematic K.O. Replay - Exibe as enormes atualizações de apresentação do UFC de uma maneira verdadeiramente atraente, o Cinematic K.O Replays permite que os jogadores admirem o seu trabalho em impressionantes destaques em câmara lenta que transformam o final de uma luta numa obra de arte.

A pouco menos de uma semana para o seu lançamento, foram divulgadas algumas novidades sobre o jogo, entre elas os ratings dos principais lutadores a entrar em ação. Venham ver...

Ratings de Lutadores

A EA SPORTS, em manobras de antecipação do lançamento de UFC 5, acaba de revelar os Ratings dos lutadores presentes no jogo. Isto, inclui a estrela da capa Alexander Volkanovski, claro!

Men's Bantamweight: Sean O'Malley (4.5 stars out of 5) Women's Bantamweight: Amanda Nunes (5 stars out of 5)



Men's Featherweight: Alexander Volkanovski (5 stars out of 5)



Men's Welterweight: George St Pierre (legacy) (5 stars out of 5)

Men's Light Heavyweight: Jon Jones (5 stars out of 5)

Women's Strawweight: Joanna Jedrzejczyk (legacy) (5 stars out of 5)

Men's Lightweight: Khabib Nurmagamedov (5 stars out of 5)

Men's Flyweight: Alexandre Pantoja (4.5 stars out of 5)

Women's Flyweight: Valentina Shevchenko (5 stars out of 5)

Modos de jogo

Entretanto, a EA Sports revelou também os diferentes modos de jogo de UFC 5, através de um vídeo Deep Dive.

Apresentado pelo EA SPORTS UFC Gamechanger Bayliun, o vídeo Game Modes Deep Dive, destaca os seguintes pontos (mas não limitados a):

UFC Fight Week – Renovação da atualização de serviço orientada para eventos de próximo nível, os jogadores podem participar numa série de desafios e recursos diretamente ligados aos cartões PPV de sucesso do UFC de uma forma nunca antes realizada. Desafios da Semana de Luta : A cada semana de luta, os jogadores são apresentados a objetivos afiliados ao PPV que podem desbloquear recompensas relacionadas quando concluídos, incluindo itens de lutador, personalização do perfil do jogador, emojis e alter egos do atleta do UFC. Fight Picks : Agora, os jogadores podem fazer previsões para o card principal de cada PPV. Sobe na tabela de classificação da comunidade com escolhas precisas e ganha a oportunidade de obteres itens personalizáveis adicionais. Contratos da Semana da Luta : Os jogadores receberão uma oferta diária de luta onde competem contra oponentes de IA inspirados no calendário atual do UFC.

– Renovação da atualização de serviço orientada para eventos de próximo nível, os jogadores podem participar numa série de desafios e recursos diretamente ligados aos cartões PPV de sucesso do UFC de uma forma nunca antes realizada. Modo Carreira Online - Este modo independente inclui matchmaking baseado em habilidades, progressão de divisão e conquista de título em quatro divisões. Usa os teus lutadores criados para progredir os teus conjuntos de habilidades e elevares as tuas oportunidades de luta contra outros jogadores do mundo real.

- Este modo independente inclui matchmaking baseado em habilidades, progressão de divisão e conquista de título em quatro divisões. Usa os teus lutadores criados para progredir os teus conjuntos de habilidades e elevares as tuas oportunidades de luta contra outros jogadores do mundo real. Fight Now - Uma reestruturação da experiência Fight Now oferece um conjunto de tipos de lutas de MMA/UFC autênticos para o modo favorito dos fãs, incluindo Main Card, Main Event, Championship, Backyard e Kumite.

UFC 5 estará disponível mundialmente a 27 de outubro de 2023 para a PlayStation 5 e Xbox Series X|S. A Edição Deluxe estará disponível a partir de 24 de outubro em ambas as plataformas para os jogadores que fizerem a reserva, e apresenta conteúdo empolgante, incluindo os lutadores jogáveis Mike Tyson, Muhammad Ali e Fedor Emelianenko, e três Bruce Lee Alter Egos. Os membros do serviço EA Play terão acesso antecipado ao jogo com um teste de 10 horas a partir de 24 de outubro.