Samsung diz que o SoC Exynos 2400 terá uma GPU melhor do que a Apple e Qualcomm

Um dos aspetos que mais espicaça a atenção dos utilizadores no mundo tecnológico é a constante picardia entre as empresas do ramo. Como tal, recentemente um dos executivos da empresa sul-coreana disse que o próximo Galaxy S24 com o SoC Exynos 2400 terá uma GPU melhor e mais rápida do que a concorrência, referindo-se a nomes como a Apple, Qualcomm e MediaTek.

Samsung Exynos 2400 pode ter GPU mais rápida do que a concorrência

De acordo com as mais recentes informações, a Samsung teceu algumas declarações incendiárias durante o evento SEDEX 2023, realizado no COEX, região de Gangnam-gu, Seul, capital sul-coreana. Os detalhes revelam que Park Yong-in foi um dos altos funcionários da empresa que falou sobre diferentes temas, mas disse algo que está a gerar polémica.

Segundo o executivo, a Samsung terá uma placa gráfica mais rápida do que a oferta da concorrência, como a Apple, MediaTek e Samsung, graças ao seu novo SoC Exynos 2400. Desta forma, as expetativas estão elevadas sobre aquilo que a empresa da Coreia do Sul pode estar a preparar para a próxima geração de smartphones de 2024.

Nas palavras de Park Yong-in "O nosso SoC Exynos 2400 será instalado nos smartphones que forem lançados no próximo ano. Ele irá funcionar bem porque tem um melhor desempenho ao nível da sua GPU do que os chips da concorrência concorrentes. Para além disso, reproduz com clareza as sombras dos edifícios refletidas nas janelas de vidro e os reflexos dos objetos na água, algo que só pode ser feito em grandes computadores (Ray Tracing)".

Os dados mostram que, comparativamente ao seu antecessor, o Exynos 2400 aumentou o desempenho da sua GPU em 1,7 vezes e o desempenho da tecnologia IA em incríveis 14,7 vezes em apenas dois anos.

Por outro lado temos a Apple cujas máquinas são cada vez mais poderosas e a Qualcomm que promete um grande poder com o seu monstruoso Snapdragon 8 Gen 3.