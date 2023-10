Quem usa o Windows 11 tem acompanhado todas as mudanças e melhorias que a Microsoft tem trazido para este sistema. São focadas nas suas funcionalidades e nas apps que estão nativas, garantindo o melhor aos utilizadores. Uma novidade está agora a ser distribuída para todos, deixa usar uma caneta para escrever em qualquer lado do Windows 11.

Cada vez mais os PCs com o Windows permitem que os utilizadores interajam com o Windows com ecrãs de toque e até com a utilização de canetas. Estas podem substituir o rato em muitas situações, indo ainda mais longe em muitas situações.

A Microsoft sabe que este parece ser o futuro e como tal aposta em dar ao Windows 11 funcionalidades que integram a utilização das canetas. O Windows Ink é a prova disso e estava até agora limitado ao que poderia ser usado e como este receberia o input dos utilizadores.

Com a nova atualização, acessível a todos os utilizadores, a Microsoft dá ainda mais capacidades nesta área. As canetas passam a poder ser usadas para escrever em qualquer campo de texto ou de pesquisa que o sistema apresente aos utilizadores.

A Microsoft melhorou a tecnologia de reconhecimento de escrita manual para ser mais precisa nesta atualização. Além disso, há gestos para excluir, selecionar, juntar e dividir palavras. Existe até um gesto para dividir o texto numa nova linha.

Qualquer dispositivo compatível com Windows Ink poderá usar esta novidade assim que a nova atualização estiver instalada. Por agora, a Microsoft permite usar esta funcionalidade no Windows 11 apenas para o idioma inglês e nos EUA no momento, com suporte para idiomas adicionais em breve.

Com esta atualização, a Microsoft tratou também de outras situações e bugs do Windows 11. Falamos da gestão de memória no ctfmon.exe corrigido, melhorias no novo recurso de iluminação dinâmica e muito mais. Quem quiser pode e deve procurar esta atualização nas Definições do Windows 11 e assim aceder a estas novidades importantes.