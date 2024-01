Microsoft ultrapassa a Apple e torna-se a mais valiosa do mundo

A Microsoft ultrapassou a capitalização bolsista da Apple e voltou a ser a empresa pública mais valiosa do mundo. A empresa de Redmond tem vindo a fortalecer a sua presença no mercado com a aposta firme na IA e contou com alguma instabilidade para os lados de Cupertino para voltar ao primeiro lugar.

Apple passa pela turbulência

As ações da gigante do software têm vindo a subir nos últimos meses graças aos seus anúncios sobre a IA. No que toca à Apple, a empresa de Cupertino tem estado mais instável, pois ainda existem preocupações quanto às vendas do iPhone. Isso levou a que estas duas gigantes da tecnologia trocassem os lugares cimeiros em termos de valor de mercado durante as negociações de hoje no Nasdaq.

As ações da Apple têm registado uma tendência decrescente ao longo do último mês, devido às preocupações com as vendas do iPhone na China e a uma potencial fraqueza das vendas do iPhone 15. As empresas de rating baixaram as ações da Apple nos últimos dias, eliminando cerca de 162 mil milhões da capitalização de mercado da empresa somente em 2024.

A Microsoft está forte e à boleia da tendência da Inteligência Artificial nos últimos seis meses. As ações da empresa tiveram um aumento notável depois do anúncio do preço do Copilot para o Microsoft 365. Este é um serviço futurista alimentado por IA disponível no Office. Desde então, não há semana que não se fale nas novidades Microsoft agarradas à IA ou alterações ao seu software e serviços.

Tanto a Microsoft como a Apple têm vindo a disputar o lugar de empresa privada mais valiosa desde há vários anos. A Microsoft ultrapassou a capitalização de mercado da Apple em 2021, 2020 e 2018 antes que a Apple mais uma vez recuperasse o seu lugar no topo. O Google também assumiu brevemente a capitalização de mercado da Apple em 2016. Será que a Apple volta ao pódio?