BYD também reage ao fim dos incentivos na Alemanha e faz cortes apetecíveis nos preços

O fim dos incentivos aos carros elétricos poderia desmotivar as fabricantes, afrouxando a sua estratégia. Contudo, depois da Dacia, agora, a BYD também decidiu cortar significativamente os preços dos seus carros elétricos, na Alemanha.

A BYD está a reduzir, de forma significativa, os preços de vários modelos de carros elétricos, na Alemanha. Esta conclusão baseia-se numa comparação entre os valores de tabela atuais e os valores de dezembro de 2023.

A queda mais sonante está a ser aplicada aos modelos Atto 3 Comfort e Atto 3 Design, num corte de 14,9%. O desconto de 6635 euros e 7015 euros, respetivamente, resulta na seguinte atualização de preço: 37.990 euros pela versão Comfort do BYD Atto 3, e 39.990 euros pela versão Design.

Segundo a imprensa alemã, contrariamente a fornecedores como a Volkswagen e a Mercedes-Benz, a redução aplica-se, provavelmente, a clientes particulares e comerciais.

De acordo com uma publicação feita por Marcus Zacher, editor-chefe da Elektroautomobil, no X, as reduções de preços também envolvem outros modelos da BYD:

BYD não está sozinha: fim dos incentivos estatais motiva fabricantes a reduzir preços

A BYD não é caso único neste cenário de reajuste de preços, conforme já vimos aqui. Na sequência do fim do incentivo à compra de carros elétricos que o Estado alemão concedia, as fabricantes de automóveis estão a baixar, gradual, mas surpreendentemente, os preços dos carros elétricos.

A fabricante romena Dacia anunciou um desconto de 10.000 euros para a primavera, a Volkswagen reduziu os preços dos modelos ID em até 8000 euros, e a Renault já vende o seu Megane E-Tech a um preço significativamente mais baixo.