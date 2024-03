Nova fábrica na Europa deverá produzir baterias para um milhão de elétricos por ano

A dependência da Europa relativamente à China reside, em grande parte, na necessidade de baterias e dos seus componentes. Encurtando este problema, a nova fábrica da Northvolt, na Alemanha, terá capacidade para produzir baterias suficientes para alimentar as necessidades de um milhão de carros elétricos por ano.

A China tem uma grande vantagem relativamente à Europa, pois assegura um fornecimento de componentes, bem como uma produção de baterias, muito oleados. Por não estar, ainda, nesse patamar, o ocidente depende largamente das empresas chinesas.

A encurtar essa dependência está o investimento em fábricas de baterias e em novas formas de mobilidade.

Northvolt quer ajudar a Europa a reduzir a sua dependência em matéria de baterias

A Northvolt oficializou, ontem, o arranque da construção de uma nova estrutura perto da cidade de Heide, em Schleswig-Holstein, na Alemanha, e prevê-se que crie inicialmente um total de 3000 postos de trabalho diretos e mais alguns indiretos.

A empresa investirá 4,5 mil milhões de euros, com o objetivo de começar a produzir baterias em 2026. Segundo as estimativas, a instalação terá capacidade para produzir baterias suficientes para alimentar as necessidades de um milhão de carros elétricos por ano.

É ótimo pôr este programa em marcha. Estamos profundamente gratos pelo apoio dos clientes, investidores e partes interessadas públicas para criar este projeto emblemático para a transição climática global. Para nós, Heide é como se fosse a nossa casa [...].

Disse Peter Carlsson (2.ª posição à direita, na fotografia abaixo), CEO e cofundador da Northvolt, segundo um comunicado oficial da empresa.

O CEO da Northvolt Alemanha, Christofer Haux (à direita, na fotografia acima), revelou estar "incrivelmente orgulhoso" da sua equipa, "que demonstrou tanta paixão por esta fábrica, desde as primeiras conversações de seleção do local, há dois anos, passando por todo o planeamento e conceção, até hoje".

E agora começa o verdadeiro trabalho. Quero também agradecer à população de Dithmarschen. É inédito na Alemanha que um projeto industrial de grande escala, construído em 110 hectares de terreno, tenha um apoio tão forte da população local.

A Northvolt procurará que a nova fábrica seja sustentável e tenha um impacto positivo nas comunidades locais, pelo que utilizará águas residuais tratadas da região para refrigeração. O calor gerado durante a produção será transferido para uma rede local, que fornecerá aquecimento de baixo custo às famílias da cidade de Heide.

Além disso, prevê a construção de uma instalação para reciclar as baterias usadas, que podem ser transformadas em novos packs, melhorando ainda mais a pegada de emissões de todo o processo.

Investimentos como o da Northvolt são de importância estratégica para o nosso país e para a Europa. A Alemanha foi, é e continuará a ser um país com uma forte base industrial. E a produção de bons automóveis para além do motor de combustão continua a constituir a espinha dorsal do nosso setor industrial. Para isso, precisamos de células de bateria fabricadas na Alemanha, fabricadas na Europa. Por isso, é uma boa notícia para todo o nosso país o facto de células de bateria produzidas de uma forma amiga do ambiente poderem vir a ser fabricadas para um milhão de automóveis por ano no futuro.

Congratulou o Chanceler da Alemanha, Olaf Scholz (3.ª posição à esquerda, na fotografia acima).

Mais sobre a Northvolt Fundada em 2016, em Estocolmo, na Suécia, e pioneira num modelo sustentável de fabrico de baterias, a Northvolt recebeu mais de 50 mil milhões de dólares em encomendas de clientes importantes, incluindo BMW, Fluence, Scania, Volvo Cars e Grupo Volkswagen. Atualmente, a empresa fornece baterias a partir da sua primeira gigafactory Northvolt Ett, em Skellefteå, na Suécia, e do seu campus de Investigação & Desenvolvimento e industrialização Northvolt Labs, em Västerås, na Suécia, com o apoio de mais de 6000 funcionários na Suécia, Alemanha, Noruega, Polónia, Portugal, Estados Unidos e Canadá.

Leia também: