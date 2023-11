GPT Store da OpenAI: já pode encontrar versões do ChatGPT criadas pela comunidade

Vivemos num mundo em que as lojas de aplicações passaram a fazer parte do nosso dia-a-dia. Entre as mais conhecidas estão a Play Store e a App Store. Agora, porém, uma nova loja acaba de surgir: a GPT Store. Trata-se de um sítio onde pode encontrar milhares de versões personalizadas do ChatGPT criadas pela comunidade.

A OpenAI continua a destacar-se no mundo da inteligência artificial (IA). A empresa liderada por Sam Altman, que lançou o ChatGPT em novembro de 2022, vai permitir que os próprios utilizadores criem diferentes versões do chatbot.

Quando Altman subiu ao palco no primeiro grande evento de desenvolvedores da empresa, disse que os anúncios tentariam responder a alguns comentários dos utilizadores. Alguns deles, segundo o executivo, pediam mais personalização do chatbot.

O ChatGPT em si é um sistema enorme e cheio de informações disponíveis para os utilizadores. No entanto, fazer com que o chatbot se comporte de uma determinada forma para obter determinados resultados pode ser trabalhoso. Mas a situação está a mudar...

GPT Store, a loja de aplicações da OpenAI

As pessoas poderão criar os seus próprios ChatGPTs personalizados, chamados GPTs, para realizar tarefas específicas. Entre os exemplos que a empresa ofereceu está o Tech Advisor, um bot programado para ajudar a resolver problemas informáticos.

Como podemos ver, o limite é estabelecido pelos próprios utilizadores e pela sua criatividade, razão pela qual se espera que existam milhares de GPTs disponíveis na loja. Nesta altura, já não será necessário ser um engenheiro para tirar o máximo partido do modelo, pois alguém o fará por si.

E, se tiver o ChatGPT Plus ou o ChatGPT Enterprise, também pode criar o seu próprio ChatGPT personalizado a partir de hoje em chat.openai.com/create.

A OpenAI diz que a sua GPT Store terá um sistema de pesquisa para encontrar diferentes GPTs e até fornecerá à sua loja uma classificação dos melhores. Haverá também categorias como produtividade, educação, diversão, entre outras, e os programadores poderão ganhar dinheiro com elas.

