O Google Maps tem mais uma novidade para ser usado no Android Auto

O Google Maps está a ser melhorado em várias frentes, desde novas funcionalidades até a novos elementos gráficos da sua interface. Esta mudança começou há algum tempo e está a ser trazida de forma gradual para os utilizadores. Uma nova mudança chega agora ao Google Maps, mas como um exclusivo para quem usa o Android Auto.

Com uma aposta renovada no Android Auto, a Google tem preparado muitos dos seus produtos para este sistema. São, na sua maioria, mudanças nas interfaces e alterações para se tornarem mais simples de usar, adaptadas às mudanças que este sistema recebeu recentemente.

Assim, é normal o que chega agora ao Google Maps dedicado ao Android Auto. Esta atualização, que parece ser gerida do lado do servidor e pode não ter ainda chegado a todos os utilizadores, apresenta a informação de uma nova forma, mais ajustada.

Temos o tempo estimado de viagem apresentado na parte superior a negrito, com a distância e o tempo estimado de chegada (ETA) logo abaixo deste espaço. Mais abaixo, são mostrados botões para parar a navegação, ver rotas alternativas, pesquisar locais adicionais, ver paragens na rota e um botão overflow.

Estes botões do Google Maps também foram ligeiramente redesenhados e removeram uma divisória de linha entre as duas secções que surgia no design anterior. Este novo visual é muito mais moderno e combina especialmente bem com a nova barra lateral que a Google lançou recentemente no Android Auto.

Esta mudança de layout da interface está agora a chegar a todos os utilizadores com as mais recentes versões destas apps. Foram detetadas no Google Maps v11.104.0100 e no Android Auto v10.8, que estão já disponíveis na Play Store para todos instalarem ou atualizarem.

Esta é uma mudança simples, mas que ajusta a informação que o Google Maps oferece no Android Auto. Esta é uma das principais apps deste sistema e que tem de lugar com o Waze para conseguir ser a escolha para a navegação.