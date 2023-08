Desde os primeiros modelos que os smartphones dobráveis da Samsung têm preços muito elevados. Esta é uma consequência lógica de serem pioneiros nesta área e de estarem a desbravar o caminho que outros depois vão aproveitar. Agora, segundo um rumor, tudo poderá mudar, com a Samsung a apostar em smartphones dobráveis com preços muito mais acessíveis.

Apesar de ser uma tecnologia que todos entendem ser o futuro, os smartphones dobráveis enfrentam um problema para se implantarem. Falamos dos preços a que chegam ao mercado, que rapidamente afastam a sua possibilidade de massificação.

Ainda assim, e como se tem visto com a Samsung, estes estão a vender a um bom ritmo, mas sempre com o estima do preço presente. A marca Coreana quer mudar isso e prepara para breve a chegada dos seus smartphones dobráveis com preços muito mais acessíveis.

The S23 FE is set to be released soon, and there are possibilities that Samsung plans to consistently introduce the FE brand annually. Simultaneously, there are rumors of ongoing testing for the launch of the Galaxy Z FE(lite model), after the Fold/Flip 6.