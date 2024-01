CMF Watch Pro: Smartwatch Nothing está brutal… e é super barato

Ter um smartwatch (ou relógio inteligente) nos dias de hoje é algo "banal". Há relógios para todos os gostos e carteiras, mas tínhamos alguma curiosidade em saber como era o CMF by Nothing Watch Pro já que do portfólio fazem parte um conjunto de gadgets disruptivos! Este relógio está fantástico e tem super preço.

Procuram um relógio inteligente com todas as funcionalidades que conhecem e com um preço amigo? CMF Watch Pro! Mas vamos por parte para ficarem a conhecer tudo.

Recebemos recentemente o CMF Watch Pro por parte da Nothing. Na entrega percebemos logo que estávamos perante um produto diferente, pois este smartphone tem um packaging totalmente diferente do que conhecemos. Ora vejam a imagem seguinte.

Dentro da caixa encontramos o CMF Watch Pro, assim como o respetivo cabo de carregamento e um manual do equipamento. O CMF Watch Pro traz uma bracelete de borracha e está disponível em várias cores.

CMF Watch Pro: Quais as funcionalidades?

Na prática, e até comparando com outros relógios de topo como é o caso do Apple Watch, o CMF Watch Pro tem e faz tudo! Aqui ficam as principais funcionalidades:

Suporte para mostradores

App para os mais diversos desportos (corrida, caminhada, yoga, boxing, sky, etc - 110 desportos no total)

Análise e registo do ritmo cardíaco

Oxímetro

App com informação da atividade

Análise do sono

Análise do stress

Possibilidade de receber e efetuar chamadas (qualidade de som muito boa)

App de música

App câmara

App meteorologia

App para controlo e treino de respiração

App para registo de micro

Lanterna

Calculadora

Cronómetro

Função para encontrar telefone

etc.

Especificações Técnicas do CMF Watch Pro

No que diz respeito às especificações mais técnicas, destaque para o seguinte:

Dimensões:

46,9x39,87x12,89mm (sem pulseira)

261,2x39,9x12,9mm (com pulseira)

Peso

30,4g (sem pulseira)

47g (com pulseira) - Sim, é super leve!

Material do quadro do relógio: Alumínio liga

Ecrã

Tipo do ecrã: AMOLED

Tamanho do ecrã: 1,96 "(4,98 cm)

BATERIA

Bateria: 340mAh

Duração da bateria: 13 dias de uso típico (tempo teórico)

CONECTIVIDADE

Bluetooth 5.3

Suporta iOS 13 e superior, Android 8.0 e superior

SENSORES

acelerómetro

Frequência cardíaca e saturação do oxigénio sanguíneo

Resistência a água e poeira Classificação: IP68

Posicionamento por satélite: GPS/GLONASS/Galileo/QZSS/Beidou

App CMF Watch

Ao nível de app, está disponível para Android e iOS a CMF Watch. Esta app tem uma interface bastante simples, mas muito intuitiva e de fácil interpretação. Pode mudar os mostradores, ver o seu ritmo cardíaco ao longo do tempo, registar algum tipo de exercício, ver o nível de stress, quilómetros percorridos, etc.

Relativamente ao preço, este relógio está disponível por 69 euros na Amazon. Nos próximos tempos iremos analisar melhor este smartwatch, mas por agora, o feedback é muito bom.