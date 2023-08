A maioria das mudanças recentes do WhatsApp parecem estar presentes na versão dedicada ao Android. A Meta está a apostar no sistema da Google, mas não esquece o que precisa ser feito no sistema do iPhone. É assim que surge uma mudança a ser preparada. A Meta quer mudar completamente o WhatsApp para iPhone e já mostrou como o fará.

Tem sido clara a mudança que a Meta está a aplicar na interface do WhatsApp. Esta está a ser recriada e a ganhar uma nova organização, para ser mais simples de usar e mais intuitiva para todos. A versão Android recebeu os esperados elementos da Material You da Google.

Agora parece ser a vez do iOS ter acesso a todas as mudanças, para mudar o WhatsApp que podemos usar no iPhone. A mais recebe versão beta desta app, dedicada a testes mais exaustivos, mostra já parte do trabalho e do que será, provavelmente, o produto final.

Na imagem partilhada, podem ser vistas diversas mudanças, incluindo novos botões na barra de navegação inferior. Há ainda a opção para definir filtros na lista de conversas para mostrar apenas aqueles que o utilizador deseja ver.

Algo importante e que agora está presente, é a chegada da característica cor verde do WhatsApp a várias secções da app dedicada ao iPhone. Também foi adicionada a opção de iniciar uma nova conversa por meio de um botão com o símbolo "+", localizado no canto superior do ecrã.

A grande reformulação do WhatsApp para iOS visa modernizar a interface após vários anos sem grandes mudanças estéticas. A Meta quer definir uma linha estética unificada no WhatsApp em todas as plataformas onde está disponível, sem deixar de lado as regras de design de cada um dos sistemas operativos.

Resta então aguardar que os testes no WhatsApp para o iPhone terminem e que a Meta apresente a mudança preparada para o iOS. Está focada na interface e no que esta oferece, mas será uma mudança importante para todos.