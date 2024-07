Rede 5G da NOS é a mais rápida em Portugal

A rede móvel 5G da NOS é a mais rápida em Portugal, desde o primeiro momento – o lançamento do 5G no País, em novembro de 2021. Speed Score da NOS superou em mais de 22% o do segundo operador.

Speed Score do 5G NOS foi de 289.56

O 5G da NOS destacou-se pelo quinto semestre consecutivo como o mais rápido de Portugal, alcançando um Speed Score de 289.56, superando o segundo classificado em mais de 22%.

Para conquistar o prémio Fastest 5G nos Speedtest Awards, a NOS registou uma velocidade média de download de 343,98 Mbps, 27% mais rápida do que o segundo classificado e uma velocidade de upload de 26,39 Mbps, 10% mais veloz que o operador mais próximo na classificação.

Em Lisboa, a velocidade de download 5G da NOS atingiu os 481,67 Mbps, superando a velocidade do segundo classificado - 451,10 Mbps – e muito acima dos valores do terceiro – 285,64 Mbps.

Jorge Graça, CTO da NOS, sublinhou....

Desde o primeiro dia do 5G em Portugal que a NOS está apostada em liderar e entregar ao País todo o potencial que esta geração de comunicações móveis encerra. É, por isso, com muito orgulho que vemos a nossa rede 5G ser distinguida consistentemente por entidades independentes como a mais rápida do País desde a sua disponibilização aos portugueses. Mais importante ainda é saber que estes prémios são o reflexo de uma elevadíssima qualidade dos serviços da NOS, e que esta se traduz na experiência vivida pelos nossos clientes no seu dia-a-dia

Esta mais recente edição do estudo compara o desempenho das redes de quinta geração dos três operadores móveis no mercado nacional e é baseada nos dados recolhidos em mais de 254.802 testes realizados em Portugal nos primeiros seis meses deste ano.