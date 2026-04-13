OPPO lança novos modelos da série A6: desempenho e fluidez a partir de 169,99 euros

A OPPO revelou as mais recentes adições ao seu portfólio da série A6, com o lançamento dos modelos OPPO A6x (tanto na versão 5G como 4G) e OPPO A6k 4G.

Segundo a OPPO, a série A6 é uma companheira fiável para o dia a dia, oferecendo bateria de longa duração, desempenho potente graças a chips líderes na sua gama de preço, fluidez em todas as situações e um design inspirado nos modelos topo de gama.

Assim, a marca promete proporcionar uma "experiência harmoniosa" que acompanha as necessidades em constante evolução dos utilizadores.

Design elegante e sofisticado com um ecrã ultra brilhante

Com apenas 8.61 mm de espessura e um peso máximo de 215 g, os modelos da série OPPO A6 apresentam um design inspirado nos modelos topo de gama, com um módulo Deco refinado, proporcionando uma estética moderna e de grande qualidade.

Uma estrutura metálica num único bloco caracteriza toda a série, combinando um estilo elegante com um toque confortável. Por outro lado, o revestimento das lentes repele a água e resiste às impressões digitais, garantindo um aspeto sempre impecável.

Desempenho máximo alia-se à inteligência adaptativa

A série OPPO A6 está equipada com processadores fiáveis, tanto nos modelos 5G como 4G, proporcionando um desempenho melhorado em todos os aspetos.

As variantes 5G estão equipadas com a plataforma móvel MediaTek Dimensity 6300 , oferecendo um aumento de 10% no desempenho geral em comparação com os dispositivos da geração anterior.

estão equipadas com a plataforma móvel , oferecendo um aumento de 10% no desempenho geral em comparação com os dispositivos da geração anterior. Os modelos 4G funcionam com a plataforma móvel Snapdragon 685 4G com GPU Adreno integrada, proporcionando um desempenho gráfico e visual melhorado em até 10%.

A experiência de jogo na série OPPO A6 é também mais responsiva e consistente graças ao AI GameBoost, que melhora o desempenho e a eficiência energética através do sistema de agendamento de pipelines exclusivo da OPPO.

O controlo térmico baseado na Cloud mantém as taxas de fotogramas estáveis mesmo a elevadas temperaturas, enquanto o NewFast Engine gere a energia de forma inteligente.

O modo Splash Touch, equipado com um algoritmo de chip tátil melhorado, atinge uma taxa de sucesso de toque de 94%, mesmo com humidade ou suor, permitindo um controlo preciso.

Por detrás de tudo isto está uma rede fiável e de alta velocidade. Em toda a série, o AI LinkBoost 3.0 combina uma antena surround de 360° com seleção adaptativa de rede por IA para garantir os sinais mais fortes em tempo real, mantendo ligações estáveis, mesmo em áreas com muita gente ou com pouca cobertura.

Com suporte melhorado de terceiros, o AI LinkBoost 3.0 otimiza os recursos de rede em ambientes com sinal fraco, para que as aplicações ativas mais importantes continuem a funcionar de forma fluida e ininterrupta.

Suavidade total para experiências de próximo nível

Equipada com o ColorOS 15, a série OPPO A6 estabelece um novo padrão de referência para experiências fluidas e responsivas com a introdução do Luminous Rendering Engine.

Com tecnologia de animação paralela, redesenhada para o hardware da série A, esta arquitetura de renderização ao nível do sistema transforma as animações no Android, proporcionando movimentos fluidos e consistentes durante interações rápidas.

Em conjunto com o Trinity Engine, que otimiza o desempenho e a eficiência energética, a série OPPO A6 garante uma experiência fluida, estável e duradoura em todo o sistema.

A otimização da fluidez em todas as dimensões eleva a experiência da série OPPO A6 a um novo patamar, permitindo fazer multitasking sem esforço, mesmo com várias aplicações em segundo plano e ações de grande exigência.

Por sua vez, a função Instant Refresh simplifica as otimizações do sistema, permitindo a ativação com um único toque, aumentando em 15% o desempenho geral e reduzindo em 20% o tempo de inicialização a frio das aplicações utilizadas com frequência.

Estas funcionalidades permitiram que a série OPPO A6 fosse aprovada no teste de fluidez de vários meses da OPPO Labs, sublinhando a sua fiabilidade para uma utilização diária a longo prazo.

Com uma operação fluida e um design apelativo, a série OPPO A6 inclui um ecrã ultra brilhante de 120 Hz que torna cada deslize, toque e interação suaves e responsivos.

Energia para todo o dia com carregamento ultrarrápido

A série OPPO A6 proporciona aos utilizadores um aumento significativo de autonomia graças às baterias de longa duração.

Com capacidades de até 6100 mAh, os modelos A6x e A6k oferecem autonomia que rivaliza com a dos dispositivos topo de gama.

Concebidas para uma utilização versátil ao longo de todo o dia, estas baterias potentes enfrentam com facilidade as situações exigentes, oferecendo até 24,36 horas em espera para chamadas e 28,6 horas de streaming de vídeo online.

As baterias de grande capacidade também reduzem ao mínimo a necessidade de carregamento frequente e garantem um desempenho consistente ao longo do tempo. Mesmo após 1800 ciclos de carga, mantêm mais de 80% da capacidade original.

Mantendo a frequência de recarga a cada 1,1 dias, as baterias do OPPO A6x duram até três anos, oferecendo desempenho duradouro aos utilizadores.

Preço e disponibilidade

Os novos modelos da OPPO estão disponíveis, em Portugal, desde 9 de abril de 2026, com os seguintes PVP recomendados: