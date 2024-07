A Google quer limpar a Play Store e vai começar a remover as apps desnecessárias

O universo Android tem um leque muito grande e apps que estão disponíveis na Play Store. Isso poderia ser uma garantia de qualidade, algo que muitas vezes não acontece. A Google quer agora limpar a sua loja de apps e criou as regras para isso. O resultado é que muitas apps desnecessárias vão ser removidas.

A Google anunciou que aumentou os padrões de publicação de apps que alojará na Play Store. Estas novas regras exigem que as apps sejam verdadeiramente funcionais e funcionem de forma estável. Isso levará a que muitas sejam simplesmente removidas da Play Store.

A Google atualizou as suas políticas da Play Store a 17 de julho, afirmando que as aplicações devem proporcionar uma experiência estável, rápida e fácil de utilizar. Se uma aplicação falhar com frequência, não tiver funcionalidades básicas ou não oferecer conteúdo atrativo, a sua publicação na Play Store não será permitida. Esta nova política entrará em vigor a 31 de agosto de 2024.

Estas restrições do Google visam apps que têm funcionalidade e conteúdo limitados, bloqueiam com frequência ou respondem lentamente. Por exemplo, as apps estáticas que são apenas ficheiros de texto ou PDF, as aplicações que têm pouco conteúdo e não oferecem uma experiência envolvente ao utilizador (uma única aplicação de papel de parede) e as aplicações que não têm funcionalidades ficarão presas a estas novas regras.

A Google realçou que não deve haver falhas, congelamentos ou outras anomalias funcionais nas apps a serem publicadas na Play Store. As que apresentem problemas de instalação, não funcionem quando instaladas ou respondam muito lentamente não estarão disponíveis na Play Store.

Segundo as informações publicadas pela Google no seu blogue de segurança, as aplicações Android que violaram 2,28 milhões de políticas na Play Store em 2023 foram removidas da publicação. Além disso, 333 mil contas foram encerradas por instalação de malware ou violações graves de políticas, e 200 mil aplicações tiveram pedidos de permissão inadequados negados ou corrigidos.

Esta mudança da Google é importante para o Android e para os seus utilizadores. Ao garantir na sua loja apps de maior qualidade, os utilizadores ganham uma maior confiança e assim instalam ainda mais propostas presentes na Play Store.