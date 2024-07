Android 15 conseguirá poupar vida útil da bateria graças a uma novidade da Google

Desde cedo que se percebeu que a bateria de um smartphone, seja Android ou iOS, é um dos elementos essenciais. Esta deve ser tratada para manter o máximo da sua vida útil e assim garantir que funciona por muitos anos. O Android 15 deverá em breve ajudar neste ponto, ao limitar a carga que é dada à bateria, numa novidade que a Google prepara.

Muitas marcas de smartphones Android, e a própria Apple, procuram proteger as baterias aplicando uma regra muito simples. Ao limitar a carga a 80%, conseguem aumentar a vida útil deste elemento, que assim consegue aumentar o tempo de utilização e sem apresentar problemas de envelhecimento.

A Google prepara-se para criar essa mesma funcionalidade no Android 15, para assim dar aos seus Pixel e a outros smartphones esta proteção. Apesar não estar disponível já nesta versão, foi encontrado código que mostra que é preparada para chegar em breve e assim garantir algo importante.

Do que foi possível ver, a Google terá disponível uma opção que otimizará o carregamento e outra que limitará este a 80% da capacidade da bateria. Esperava-se que fosse uma opção com maior controlo, mas limita-se, aparentemente, à carga adaptativa ou aos 80%.

Abrandará automaticamente o carregamento após a célula atingir os 80%, pelo que decidir entre as duas opções faz sentido. Se não é um utilizador frequente e está sempre perto de uma tomada elétrica, pode limitar a bateria do Pixel a 80% da carga para prolongar a sua vida útil, especialmente se costuma utilizar o telefone durante alguns anos.

É improvável que a funcionalidade chegue ao lançamento público do Android 15, que provavelmente deverá chegar com a série Pixel 9 no próximo mês. Em vez disso, a otimização do carregamento poderá fazer parte do primeiro lançamento do Android 15. Também pode estrear nos Pixel 9 antes de se expandir para dispositivos Pixel mais antigos.

A verdade é que esta é uma mudança importante e que irá aumentar a vida útil dos smartphones, espera-se. Caso não esteja disponível de imediato, a Google irá certamente fazer tudo para que rapidamente esta chegue ao Android 15 e a todos os seus smartphones, que assim ganham diretamente.