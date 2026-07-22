Google instalou uma app no seu Android sem lhe pedir e ainda bem que o fez

Muitos relatam ter encontrado o Android Developer Verifier ao verificar as aplicações do sistema sem se lembrarem de a ter descarregado. Não se trata de malware nem de uma instalação acidental. A Google adicionou-a através de uma atualização do sistema. Não há forma de impedir que seja instalado num smartphone ou mantê-lo atualizado.

O Android Developer Verifier chega em silêncio aos smartphones

Por enquanto, não faz nada visível, mas a sua função já está definida. Irá verificar se as aplicações instaladas fora do Google Play pertencem a programadores verificados. É uma medida que começará a ser implementada a 30 de setembro no Brasil, Indonésia, Singapura e Tailândia, antes de ser lançada no resto do mundo. Vem com o pacote com.google.android.verifier e é distribuído através das atualizações do sistema da Google.

Isto explica porque pode ser instalado sem solicitar permissão ou exibir um aviso prévio. É tal como outros serviços internos do Android que são descarregados e atualizados em segundo plano. Assim que estiver em funcionamento, o serviço irá verificar se o APK que se está a tentar instalar está associado a uma conta de programador verificada.

As aplicações não registadas ainda poderão ser instaladas, mas simplesmente descarregar o ficheiro e aceitar uma notificação já não será suficiente. O Android exigirá um processo avançado com diversas verificações preliminares. Foi concebido para reduzir as instalações causadas por campanhas fraudulentas ou instruções recebidas de terceiros.

Google usa para verificar qualquer app fora da Play Store

O utilizador terá de ativar o modo de programador, confirmar que ninguém o está a forçar a instalar a aplicação, reiniciar o telefone e aguardar 24 horas. Depois disso, terá de se autenticar novamente utilizando o seu PIN ou dados biométricos. É obrigatória a espera de um dia antes de concluir a instalação.

As instalações realizadas via ADB não estarão sujeitas a esta limitação. Podem ser concluídas ligando o dispositivo móvel a um computador e utilizando as ferramentas de programador. Para quem não utiliza este método, a instalação de um APK não verificado será consideravelmente mais lenta do que simplesmente abrir o ficheiro e conceder as permissões necessárias.

Encontrar o Android Developer Verifier na lista de aplicações não significa que o seu telefone esteja a bloquear APKs. O serviço permanece inativo para a maioria dos utilizadores, mas o componente que implementará as novas verificações quando as regras entrarem em vigor nos primeiros países já está instalado.