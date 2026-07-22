IPTV: milhares de sites fechados durante o Campeonato do Mundo de Futebol

O Campeonato do Mundo de Futebol de 2026 chegou ao fim, mas também toda uma galáxia de plataformas ilegais. Na sequência do torneio, mais de mil sites de streaming foram apreendidos ou bloqueados em todo o mundo. Este é mais um passo na guerra contra a IPTV e streaming ilegal.

IPTV: milhares de sites fechados

Com o Mundial recém-atribuído a Espanha, as autoridades policiais estão a concluir aquela que continua a ser uma das maiores ofensivas anti-pirataria da história do desporto. Liderada pelo Departamento de Justiça dos EUA e por vários parceiros públicos e privados, a operação teve como objetivo interromper o fluxo de transmissões ilegais. E pode-se afirmar com segurança que não deixaram nada por fazer.

Tudo começou no final de junho com a operação americana "Offsides", que inicialmente tinha como alvo pouco menos de 400 domínios web. Mas a repressão intensificou-se. Ao confirmar que estas plataformas estavam a transmitir jogos em direto sem autorização, os agentes da HSI (Homeland Security Investigations, parte do Serviço de Imigração e Alfândega dos EUA) bloquearam mais de mil endereços durante o Mundial de 2026.

Em comparação, durante o Mundial de 2022 no Qatar, 78 domínios foram desativados. Estes números foram alcançados com a cooperação de várias partes interessadas. Aproveitando a ICHIP, composta por procuradores que combatem o crime e os delitos contra a propriedade intelectual. Os investigadores visaram centros de pirataria na Bulgária e no Peru, além de apoiarem operações na Colômbia, Polónia, Roménia e Croácia.

Aconteceu no Campeonato do Mundo de Futebol

Por sua vez, a Aliança para a Criatividade e o Entretenimento (ACE) forneceu mais de 3.000 pistas sobre sites suspeitos que contribuíram para as apreensões. Na América Latina, a resposta foi organizada sob o nome de "Operação Cartão Vermelho". Coordenada pela Colômbia com outros oito países, incluindo Brasil, Equador e Argentina, a operação resultou no bloqueio de 1.970 domínios e URLs na região.

As autoridades colombianas foram mais longe, realizando 15 detenções. Entre elas, quatro suspeitos de pertencerem ao grupo "Los Ciberinfiltrados", acusados ​​de invadir o sistema de uma operadora de telecomunicações local desde 2024 para revender acesso ilegal a IPTV através de VPNs e credenciais falsas.

Paralelamente à batalha legal, a guerra também se trava na vertente financeira. A agência TAG cortou as receitas publicitárias de 1.376 sites especializados, utilizando a sua lista de exclusão. Entretanto, os sites piratas já estão a ripostar, com muitos administradores a migrarem rapidamente as plataformas para extensões de domínio iraniano (.ir), que são muito mais difíceis de aceder pelas autoridades dos EUA.