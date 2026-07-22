Caças F-16 intercetaram aviões que violaram o espaço aéreo da final do Mundial 2026
A final do Campeonato do Mundo de Futebol de 2026, disputada no domingo no Estádio MetLife, em East Rutherford, Nova Jérsia, não foi marcada apenas pela vitória da Espanha frente à Argentina. O evento obrigou também à intervenção de caças F-16 da Força Aérea norte-americana, que intercetaram três aeronaves civis após estas terem entrado numa zona de exclusão aérea.
Mais de 10 aeronaves violaram o espaço aéreo restrito
De acordo com o Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte (NORAD), mais de dez aeronaves da aviação geral entraram indevidamente na área de restrição temporária (TFR) criada para proteger o espaço aéreo durante a realização da final do Mundial.
Em três dessas ocorrências, foi necessário enviar caças F-16 para intercetar os pilotos e escoltá-los para fora da zona protegida.
A restrição aérea abrangia não apenas o estádio, mas também a região de Bedminster, onde se encontrava o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.
Flares foram usados para alertar os pilotos
Durante duas das intercetações, os F-16 lançaram flares (sinalizadores luminosos), uma medida utilizada para captar imediatamente a atenção dos pilotos das aeronaves civis.
Segundo o NORAD, estes sinalizadores são empregues de acordo com rigorosos protocolos de segurança, queimam-se rapidamente no ar e não representam qualquer perigo para pessoas ou bens no solo.
Após o contacto visual, todas as aeronaves foram escoltadas em segurança para fora da área restrita.
NORAD recorda os procedimentos em caso de intercetação
Na sequência dos incidentes, o NORAD voltou a recordar os procedimentos que qualquer piloto deve seguir caso seja intercetado por aeronaves militares.
As recomendações incluem:
- Sintonizar imediatamente a frequência de emergência 121,5 MHz (ou 243,0 MHz para comunicações militares);
- Alterar o rumo conforme indicado pelos caças;
- Aguardar novas instruções transmitidas pelas autoridades.
O organismo sublinha que estas regras são fundamentais para garantir a segurança do espaço aéreo durante eventos de grande dimensão ou quando estão presentes altas figuras do Estado.
Segurança reforçada durante o Mundial
A final do Campeonato do Mundo da FIFA 2026 decorreu sob um dos maiores dispositivos de segurança aérea alguma vez montados para um evento desportivo nos Estados Unidos.
A Administração Federal da Aviação (FAA) implementou restrições temporárias de voo em redor dos estádios e zonas de maior concentração de adeptos, complementadas pela vigilância permanente do NORAD.
Embora os incidentes não tenham causado qualquer perturbação na realização da partida, demonstram a rapidez com que as autoridades norte-americanas respondem a potenciais ameaças ao espaço aéreo durante eventos de elevado risco.