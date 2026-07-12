Google traz cópia de segurança de documentos ao Android e um controlo maior

Na sua continuidade de trazer o melhor para o Android, a Google continua a otimizar este sistema. Prepara-se por isso para lançar mais novidades importantes. Estas estão focadas na gestão e segurança da informação, procurando tratar de forma diferente os backups.

Backups de documentos chegam ao Android

Através de uma atualização recente, o sistema operativo passa a oferecer uma ferramenta nativa para salvaguardar documentos locais. Além disso, ter+a também novas opções de controlo sobre o histórico de comunicações do dispositivo. Uma das adições mais esperadas, atualmente visível na versão beta dos serviços do Google Play, é a nova opção dedicada aos documentos.

Esta funcionalidade permite enviar automaticamente os ficheiros guardados no armazenamento local diretamente para o Google Drive. A ferramenta suporta os formatos mais utilizados no dia a dia, englobando ficheiros PDF, DOC, PPT e XLS, além de outros documentos descarregados no telemóvel. Quando a opção é ativada, o sistema cria uma pasta específica no Google Drive com o nome do smartphone, mantendo a informação organizada.

O mecanismo funciona apenas como uma cópia de segurança unidirecional. As edições realizadas num ficheiro no dispositivo móvel não são sincronizadas de forma automática com a versão alojada na nuvem. A transferência de dados entre o smartphone e os servidores da Google é feita com encriptação e, caso a funcionalidade seja desativada mais tarde, os ficheiros previamente transferidos permanecem intactos no espaço de armazenamento.

Google quer ainda mais controlo e segurança

Além da novidade nos documentos, a secção de cópias de segurança do Android recebeu alterações de relevo na forma como trata as comunicações. O histórico de chamadas, as definições do equipamento e as mensagens SMS, MMS e RCS deixam de ser guardados obrigatoriamente em bloco. A partir da versão 26.25 dos serviços do Google Play, os utilizadores têm ao seu dispor controlos individuais para ativar ou desativar a cópia de destes itens.

Estas opções de gestão mais refinadas ganham especial relevância num contexto recente de alteração de políticas. A salvaguarda de doso dos smartphones Android passaram a contar para o limite de espaço disponível na conta Google de cada utilizador. Ao entregar este nível de controlo, garante-se que se pode gerir melhor a quota de armazenamento na nuvem, escolhendo guardar apenas a informação que se considera essencial.

Não se sabe quando a Google irá libertar esta novidade para o Android. Ainda assim, e dada a maturidade que já temos visível, não deverá demorar muitos a surgirem estas mudanças importantes nos backups do sistema operativo móvel mais usado no planeta.