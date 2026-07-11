Mole: a ferramenta gratuita que promete limpar, otimizar e monitorizar o macOS

Manter um Mac rápido e organizado nem sempre é uma tarefa simples. Com o passar do tempo, o sistema acumula ficheiros temporários, caches, registos e aplicações que deixam “vestígios” mesmo depois de serem removidas. É precisamente para resolver este problema que surgiu o Mole, uma ferramenta para macOS que reúne várias funcionalidades de limpeza, otimização e monitorização num único pacote.

O que é o Mole?

O Mole é uma ferramenta desenvolvida especificamente para o macOS que permite analisar o sistema, libertar espaço em disco, remover aplicações de forma completa e monitorizar o estado do computador em tempo real.

O projeto nasceu como uma aplicação de linha de comandos (CLI), gratuita e de código aberto. Entretanto, passou também a disponibilizar uma aplicação gráfica (GUI), desenvolvida em SwiftUI, destinada aos utilizadores que preferem uma interface mais intuitiva. Ambas partilham o mesmo motor de limpeza e otimização.

Entre as principais funcionalidades destacam-se:

Limpeza de caches, ficheiros temporários e registos.

Remoção completa de aplicações, incluindo ficheiros residuais.

Análise da ocupação do disco.

Identificação de ficheiros de grandes dimensões.

Monitorização em tempo real do CPU, GPU, memória, armazenamento e rede.

Otimização de serviços do macOS e reconstrução de algumas caches do sistema.

Como instalar o Mole

Existem duas formas principais de instalar a ferramenta.

Instalar a aplicação gráfica

A forma mais simples consiste em descarregar a versão para macOS disponível no site oficial ou instalá-la através do Homebrew:

brew install --cask mole-app brew install --cask mole-app

Depois da instalação, basta abrir a aplicação normalmente através da pasta Aplicações.

Instalar a versão de linha de comandos

Quem utiliza frequentemente o Terminal pode instalar a versão CLI através do Homebrew:

brew install mole brew install mole

Também existe um script de instalação disponibilizado pelos programadores, embora a utilização do Homebrew seja geralmente a opção mais recomendada.

Como executar o Mole

Após a instalação da versão CLI, basta abrir o Terminal e executar:

mo mo

Será apresentado um menu interativo com as várias funcionalidades disponíveis.

Também é possível executar comandos específicos.

Limpar ficheiros desnecessários

mo clean mo clean

Este comando remove caches, ficheiros temporários e outros dados considerados seguros para limpeza.

Desinstalar aplicações completamente

mo uninstall mo uninstall

Ao contrário da simples remoção da aplicação da pasta Aplicações, este comando elimina igualmente preferências, ficheiros de configuração e outros elementos associados.

Analisar o espaço ocupado no disco

mo analyze mo analyze

Permite visualizar quais são as pastas e ficheiros que estão a ocupar mais espaço no armazenamento.

Monitorizar o sistema

mo status mo status

Mostra informações em tempo real sobre a utilização do processador, memória RAM, armazenamento, rede e outros recursos do sistema.

É seguro utilizar?

Uma das características mais interessantes do Mole é a possibilidade de executar diversas operações em modo de simulação (“dry run”), permitindo verificar exatamente o que será removido antes de qualquer alteração ao sistema.

Por exemplo:

mo clean --dry-run mo clean --dry-run

Desta forma, o utilizador pode analisar os resultados antes de confirmar a limpeza efetiva.

Uma alternativa às aplicações comerciais

Os próprios criadores apresentam o Mole como uma solução que reúne funcionalidades normalmente distribuídas por várias aplicações conhecidas, como CleanMyMac, AppCleaner, DaisyDisk e iStat Menus.

A versão de linha de comandos mantém-se gratuita e de código aberto, enquanto a aplicação gráfica está disponível mediante uma licença única, sem subscrição, incluindo atualizações vitalícias.

Para quem procura uma forma simples de manter o macOS limpo, otimizado e monitorizado, o Mole apresenta-se como uma solução bastante completa, oferecendo tanto uma interface gráfica moderna como uma poderosa versão para Terminal destinada aos utilizadores mais avançados.