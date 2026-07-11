Mole: a ferramenta gratuita que promete limpar, otimizar e monitorizar o macOS
Manter um Mac rápido e organizado nem sempre é uma tarefa simples. Com o passar do tempo, o sistema acumula ficheiros temporários, caches, registos e aplicações que deixam “vestígios” mesmo depois de serem removidas. É precisamente para resolver este problema que surgiu o Mole, uma ferramenta para macOS que reúne várias funcionalidades de limpeza, otimização e monitorização num único pacote.
O que é o Mole?
O Mole é uma ferramenta desenvolvida especificamente para o macOS que permite analisar o sistema, libertar espaço em disco, remover aplicações de forma completa e monitorizar o estado do computador em tempo real.
O projeto nasceu como uma aplicação de linha de comandos (CLI), gratuita e de código aberto. Entretanto, passou também a disponibilizar uma aplicação gráfica (GUI), desenvolvida em SwiftUI, destinada aos utilizadores que preferem uma interface mais intuitiva. Ambas partilham o mesmo motor de limpeza e otimização.
Entre as principais funcionalidades destacam-se:
- Limpeza de caches, ficheiros temporários e registos.
- Remoção completa de aplicações, incluindo ficheiros residuais.
- Análise da ocupação do disco.
- Identificação de ficheiros de grandes dimensões.
- Monitorização em tempo real do CPU, GPU, memória, armazenamento e rede.
- Otimização de serviços do macOS e reconstrução de algumas caches do sistema.
Como instalar o Mole
Existem duas formas principais de instalar a ferramenta.
Instalar a aplicação gráfica
A forma mais simples consiste em descarregar a versão para macOS disponível no site oficial ou instalá-la através do Homebrew:
brew install --cask mole-app
Depois da instalação, basta abrir a aplicação normalmente através da pasta Aplicações.
Instalar a versão de linha de comandos
Quem utiliza frequentemente o Terminal pode instalar a versão CLI através do Homebrew:
brew install mole
Também existe um script de instalação disponibilizado pelos programadores, embora a utilização do Homebrew seja geralmente a opção mais recomendada.
Como executar o Mole
Após a instalação da versão CLI, basta abrir o Terminal e executar:
mo
Será apresentado um menu interativo com as várias funcionalidades disponíveis.
Também é possível executar comandos específicos.
Limpar ficheiros desnecessários
mo clean
Este comando remove caches, ficheiros temporários e outros dados considerados seguros para limpeza.
Desinstalar aplicações completamente
mo uninstall
Ao contrário da simples remoção da aplicação da pasta Aplicações, este comando elimina igualmente preferências, ficheiros de configuração e outros elementos associados.
Analisar o espaço ocupado no disco
mo analyze
Permite visualizar quais são as pastas e ficheiros que estão a ocupar mais espaço no armazenamento.
Monitorizar o sistema
mo status
Mostra informações em tempo real sobre a utilização do processador, memória RAM, armazenamento, rede e outros recursos do sistema.
É seguro utilizar?
Uma das características mais interessantes do Mole é a possibilidade de executar diversas operações em modo de simulação (“dry run”), permitindo verificar exatamente o que será removido antes de qualquer alteração ao sistema.
Por exemplo:
mo clean --dry-run
Desta forma, o utilizador pode analisar os resultados antes de confirmar a limpeza efetiva.
Uma alternativa às aplicações comerciais
Os próprios criadores apresentam o Mole como uma solução que reúne funcionalidades normalmente distribuídas por várias aplicações conhecidas, como CleanMyMac, AppCleaner, DaisyDisk e iStat Menus.
A versão de linha de comandos mantém-se gratuita e de código aberto, enquanto a aplicação gráfica está disponível mediante uma licença única, sem subscrição, incluindo atualizações vitalícias.
Para quem procura uma forma simples de manter o macOS limpo, otimizado e monitorizado, o Mole apresenta-se como uma solução bastante completa, oferecendo tanto uma interface gráfica moderna como uma poderosa versão para Terminal destinada aos utilizadores mais avançados.