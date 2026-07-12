Esta opção do Windows 11 pode usar toda a RAM do PC em segredo

O Windows 11 tem uma funcionalidade que consome muita RAM há quase três anos. O pior é que não há solução. Milhares relataram o uso excessivo de RAM após utilizarem a aplicação Phone Link, que permite sincronizar o telemóvel com o Windows 11. Em alguns casos, a utilização é tão elevada que o sistema fica bloqueado.

Usar toda a RAM do PC em segredo

Segundo é revelado, o problema tem origem no Cross Device Service, o processo que corre em segundo plano e permite o funcionamento do Mobile Link. Este serviço é responsável por sincronizar a área de transferência entre dispositivos, gerir notificações móveis e permitir funcionalidades como o controlo remoto e a continuidade de aplicações.

Quando tudo funciona normalmente, o consumo de recursos deve ser mínimo e quase impercetível para o utilizador. Infelizmente, com o Windows 11, as coisas nunca são simples. Este serviço provoca picos de utilização de RAM sem aviso prévio, o que finalmente testou a paciência dos utilizadores.

Microsoft não tem solução para o problema

O caso mais recente foi partilhado por um utilizador do Reddit que estava a jogar no PC quando reparou que o sistema começou a ficar mais lento. Ao tentar abrir o Gestor de Tarefas, a aplicação demorou três minutos a carregar, revelando a origem do problema. O serviço estava a consumir entre 25 a 30 GB de RAM durante o jogo, e um processo aumentava esse consumo, afetando também a velocidade da Internet.

Além da utilização de RAM, outro problema surge ao transferir ficheiros entre o telemóvel e o computador utilizando o Explorador de Ficheiros. Ao tentar mover uma grande quantidade de dados, o processo tende a falhar, e o computador bloqueia ou simplesmente desliga-se antes de concluir a tarefa. Um utilizador relatou que tentou transferir músicas do telemóvel e a transferência parou várias vezes.

Manter Windows 11 e Phone Link atualizados

Embora a Microsoft não tenha reconhecido estes problemas, a empresa sugeriu que os utilizadores afetados desativem o arranque de dispositivos móveis no separador Inicialização do Gestor de Tarefas. Outra recomendação é manter o Windows 11 e o Phone Link atualizados, embora este último ponto seja tão útil como a pergunta: "Já reiniciou o computador?", que qualquer especialista de suporte faria.

Talvez a alternativa mais sensata seja desativar completamente o Phone Link. Isto significa abdicar da sincronização entre o seu telefone e o PC, mas evita que o seu computador fique inutilizável devido ao consumo de memória, que não tem uma solução garantida.