Cuidado: Microsoft apaga conta com mais de 25 anos de utilizador
Perder o acesso a uma conta digital é um problema sério, sobretudo quando essa conta acompanha o utilizador há décadas. Foi precisamente isso que aconteceu a um utilizador da Microsoft, que afirma ter perdido o acesso à sua conta com mais de 25 anos, sem conseguir recuperá-la, apesar das várias tentativas junto do suporte.
Joshua Khane revelou na rede social X que a sua conta Microsoft, criada há mais de 25 anos, foi encerrada de forma inesperada. Segundo o utilizador, não recebeu qualquer explicação concreta sobre o motivo da decisão e, após vários contactos com o suporte, foi informado de que a decisão era definitiva.
A conta estava associada a um endereço de e-mail Hotmail e era utilizada há décadas para aceder a diversos serviços da Microsoft. O utilizador refere que acabou por perder acesso a informações importantes, incluindo documentos armazenados na cloud, e-mails e compras digitais associadas à conta.
Na publicação, Joshua deixa ainda um alerta para os restantes utilizadores: não assumam que uma conta antiga está automaticamente protegida ou que será sempre possível recuperá-la.
Porque pode a Microsoft encerrar uma conta?
Embora a Microsoft não tenha comentado este caso em particular, a empresa prevê, nos seus termos de utilização, a possibilidade de suspender ou encerrar contas em determinadas situações, nomeadamente quando são detetadas violações das condições de utilização, atividades consideradas suspeitas ou problemas relacionados com a segurança.
Também contas comprometidas, utilização considerada abusiva ou incumprimento das políticas da plataforma podem levar à suspensão permanente do acesso.
Microsoft DELETED my account AND OneDrive!!?? After ACKNOWLEDGING that I’m the owner of the account and that it was compromised???
25 fucking years of data, thousands of euros spended on games?? My son’s baby pictures? GONE!
All because MICROSOFT couldn’t bring back a… pic.twitter.com/sItv5eQFAQ
— Joshua Khane (@JoshuaKhane) July 14, 2026
Sem um esclarecimento oficial sobre este caso, não é possível confirmar qual terá sido o motivo que levou ao encerramento da conta de Joshua.
Como proteger a sua conta Microsoft
Independentemente deste caso, existem algumas medidas que podem reduzir o risco de perda de acesso à conta:
- Ative a autenticação multifator (MFA).
- Mantenha os dados de recuperação atualizados, incluindo e-mail alternativo e número de telefone.
- Verifique regularmente a atividade da conta para detetar acessos suspeitos.
- Faça cópias de segurança dos ficheiros armazenados no OneDrive e de informação importante.
- Guarde comprovativos de compras digitais e licenças associadas à conta.
Ainda por estes dias saiu uma notícia de que a M$ foi obrigada, pelo tribunal, a recuperar uma conta que diziam eles não era possível recuperar. E não é que conseguiram mesmo? E ainda tiveram que indemnizar o dono da mesma.