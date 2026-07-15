Cuidado: Microsoft apaga conta com mais de 25 anos de utilizador

Perder o acesso a uma conta digital é um problema sério, sobretudo quando essa conta acompanha o utilizador há décadas. Foi precisamente isso que aconteceu a um utilizador da Microsoft, que afirma ter perdido o acesso à sua conta com mais de 25 anos, sem conseguir recuperá-la, apesar das várias tentativas junto do suporte.

Joshua Khane revelou na rede social X que a sua conta Microsoft, criada há mais de 25 anos, foi encerrada de forma inesperada. Segundo o utilizador, não recebeu qualquer explicação concreta sobre o motivo da decisão e, após vários contactos com o suporte, foi informado de que a decisão era definitiva.

A conta estava associada a um endereço de e-mail Hotmail e era utilizada há décadas para aceder a diversos serviços da Microsoft. O utilizador refere que acabou por perder acesso a informações importantes, incluindo documentos armazenados na cloud, e-mails e compras digitais associadas à conta.

Na publicação, Joshua deixa ainda um alerta para os restantes utilizadores: não assumam que uma conta antiga está automaticamente protegida ou que será sempre possível recuperá-la.

Porque pode a Microsoft encerrar uma conta?

Embora a Microsoft não tenha comentado este caso em particular, a empresa prevê, nos seus termos de utilização, a possibilidade de suspender ou encerrar contas em determinadas situações, nomeadamente quando são detetadas violações das condições de utilização, atividades consideradas suspeitas ou problemas relacionados com a segurança.

Também contas comprometidas, utilização considerada abusiva ou incumprimento das políticas da plataforma podem levar à suspensão permanente do acesso.

Sem um esclarecimento oficial sobre este caso, não é possível confirmar qual terá sido o motivo que levou ao encerramento da conta de Joshua.

Como proteger a sua conta Microsoft

Independentemente deste caso, existem algumas medidas que podem reduzir o risco de perda de acesso à conta: