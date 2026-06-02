Microsoft engana utilizadores do Office! Revoga licenças que deveriam ser vitalícias

A partir de julho de 2026, várias instalações do Office em dispositivos Apple apenas permitirão a leitura de documentos. Os utilizadores já não poderão editar ou criar novos ficheiros. O pior deste caso é que estas licenças deveriam ser vitalícias.

Microsoft engana utilizadores do Office?

A Microsoft está a preparar uma mudança drástica para quem comprou o Office com uma licença vitalícia para Mac e outros dispositivos Apple. A partir de 13 de julho de 2026, algumas versões do Word, Excel, PowerPoint, Outlook e OneNote ainda poderão abrir documentos, mas apenas em modo de leitura. Editar, guardar ou criar ficheiros não será possível.

Isto significa que muitos utilizadores que pagaram pelo Office 2019 para Mac, e alguns que utilizam instalações mais antigas do Office 2021 ou do Microsoft 365 em dispositivos Apple, terão acesso limitado a um leitor de documentos. A razão está numa atualização de licenças e certificados digitais que a Microsoft implementará no macOS, iOS e iPadOS.

A multinacional explica na sua página de suporte técnico que as versões que não podem ser atualizadas para uma versão compatível entrarão no que chama de "modo de funcionalidade reduzida". O caso mais crítico é o do Office 2019 para Mac. Esta versão atingiu o fim do suporte oficial em outubro de 2023, o que significa que deixará de receber atualizações regulares.

Revoga licenças que seriam vitalícias

Até então, isso significava perder patches de segurança e novas funcionalidades, algo bastante comum em software mais antigo. A diferença é que, desta vez, o fim do suporte não implica apenas mais riscos ou menos novas funcionalidades, mas também a perda de funções básicas numa licença que muitos utilizadores consideravam vitalícia.

Comprar uma licença vitalícia nunca significou receber atualizações infinitas, mas garantia a utilização contínua do programa adquirido. É por isso que a mudança é particularmente controversa. A Microsoft não está a remover o Office dos Macs nem a bloquear completamente o acesso, mas está a limitar a sua utilidade ao ponto de obrigar muitos utilizadores a pagar novamente, seja comprando uma versão mais recente ou subscrevendo o Microsoft 365.

Por outro lado, o Office 2021 para Mac está numa situação um pouco menos crítica, embora dependa do dispositivo. Se o Mac puder atualizar o sistema e as aplicações para as versões necessárias, o utilizador poderá manter todas as funcionalidades. Caso contrário, estará sujeito ao mesmo modo de leitura apenas. A alteração não afeta o Windows nem o Android. O impacto centra-se na Apple e naqueles que optaram por evitar as subscrições.