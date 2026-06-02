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Microsoft engana utilizadores do Office! Revoga licenças que deveriam ser vitalícias

· Microsoft 5 Comentários

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Autor: Pedro Simões

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  1. Joao Ricardo says:
    2 de Junho de 2026 às 09:39

    Nunca paguei pelo office na minha vida….kmspico!

    Responder
  2. Toni da Adega says:
    2 de Junho de 2026 às 09:39

    Mais um incentivo á pirataria.

    Responder
  3. Guilherme says:
    2 de Junho de 2026 às 09:42

    Microslop só engana quem quer ser enganado, já deixei de dar para esse peditório…

    Responder
  4. JF says:
    2 de Junho de 2026 às 10:56

    Já nem lembro, quando deixei o que era Microsoft, aconteceu comigo uma chave do Windows 11 e duas do Microsoft Office pro plus 2016, pagar por vitalício e foram revogadas, mas já nem importo, saltei fora a mais de 2 anos, ainda vão perder mais com as políticas deles

    Responder

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