Starlink lança a nova antena V5: mais pequena, mais eficiente e mais rápida

A Starlink anunciou oficialmente a nova antena Starlink V5, a mais recente geração do equipamento residencial para acesso à Internet via satélite. O novo modelo aposta num design mais compacto, menor consumo energético e numa instalação ainda mais simples, mantendo o foco em ligações de elevada velocidade e baixa latência.

Comparativamente à anterior Starlink V4, a nova V5 apresenta um formato significativamente mais compacto e um peso inferior, facilitando tanto o transporte como a instalação.

Segundo a empresa, esta evolução também permitiu reduzir o consumo energético, tornando o equipamento mais eficiente para utilização contínua, algo especialmente importante em instalações alimentadas por sistemas solares ou baterias.

Antena V5: Velocidades até 375 Mbps

A Starlink indica que a nova antena pode atingir velocidades de download superiores a 375 Mbps, embora saliente que o desempenho real dependerá sempre do plano contratado, da capacidade da rede e da localização do utilizador.

Além das melhorias de desempenho, a empresa destaca uma maior eficiência na gestão da ligação aos satélites, proporcionando uma experiência mais estável para aplicações exigentes, como:

Streaming em 4K

Videochamadas

Jogos online

Trabalho remoto

Utilização simultânea por vários dispositivos

Ao contrário de algumas soluções da Starlink destinadas ao mercado móvel, a V5 não foi concebida para utilização em veículos em movimento.

Numa primeira fase, a Starlink V5 está disponível apenas em mercados selecionados, sendo a distribuição alargada gradualmente à medida que a produção aumenta. A empresa ainda não revelou quando o novo equipamento chegará a todos os países onde o serviço está disponível