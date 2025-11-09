Microsoft confirma a versão 26H1 do Windows 11, mas não é o que se imagina

A Microsoft acaba de lançar a primeira versão de atualização do Windows 11 versão 26H1 para os participantes do programa Insidery. No entanto, afirma que esta versão não será lançada como a próxima atualização de funcionalidades do Windows 11. Em vez disso, a versão 26H1 serve como uma forma de a Microsoft implementar o suporte para os processadores da próxima geração.

Microsoft confirma a versão 26H1 do Windows 11

Não é claro, mas parece que a versão 26H1 poderá ser lançada somente nos dispositivos de próxima geração equipados com Qualcomm Snapdragon X2 e NVIDIA N1X no próximo ano. Além disso, a Microsoft afirma que o desenvolvimento das funcionalidades principais continuará a ser feito com base na versão 25H2. As novas funcionalidades serão lançadas primeiro para os participantes do programa Insider.

Ao contrário das versões 25H2 e 24H2, a versão 26H1 baseia-se numa versão mais recente da plataforma Windows, com o nome de código Bromine. A versão distribuída agora para o Canal Canary é a versão 28000 e acredita-se que seja a versão RTM base para o lançamento da plataforma Bromine.

Mais uma vez, com a Microsoft a afirmar que a versão 26H1 não será uma atualização de características para a versão 25H2. Ninguém que esteja a utilizar o Windows 11 hoje precisa de se preocupar com a próxima versão. A empresa diz que vai manter o seu ciclo anual de atualizações, o que significa que a próxima versão do Windows 11 será lançada no segundo semestre de 2026 como versão 26H2.

Atualização não é certamente o que se imagina

Ainda é muito cedo para saber o que trará a versão 26H2, ou se será baseada na versão 26H1 que está a ser distribuída com o Bromine, tal como a versão 25H2 é baseada na 24H2. Por enquanto, sabemos que os próximos processadores Arm de última geração dependem das alterações implementadas na plataforma para a versão 26H1 e não afetam os PCs com Windows 11 existentes.

O Windows 11 versão 26H1 é uma versão especial do Windows 11. Será concebida para utilizar os processadores de última geração da Qualcomm e da NVIDIA. A Microsoft afirma que esta versão “inclui apenas alterações na plataforma para suportar processadores específicos”. Por isso, não será disponibilizada aos clientes que já tenham o Windows 11 instalado.

A Microsoft confirmou que a versão 26H1 não será lançada como uma atualização para os utilizadores da versão 25H2. Esta próxima grande atualização para os PCs com Windows 11 será a versão 26H2, no segundo semestre de 2026.