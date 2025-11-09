PplWare Mobile

YouTube volta a declarar guerra aos bloqueadores de anúncios

Autor: Pedro Simões

  1. guilherme says:
    9 de Novembro de 2025 às 08:21

    Com Mullvad Browser e Firefox com ublock origin continua tudo igual sem publicidade.

  2. Maçã podre says:
    9 de Novembro de 2025 às 09:04

    bye bye youtube

  3. David Guerreiro says:
    9 de Novembro de 2025 às 10:02

    Tenho notado alguma lentidão com o uBlock Origin Lite e ocasionalmente aparece publicidade mas não é nos vídeos, mas sim na página inicial. Vai chegar o dia em que a Google vai embeber a publicidade nos vídeos e aí não há adblock que valha.

  4. Me says:
    9 de Novembro de 2025 às 10:13

    No dia que não funcionar com bloqueio de anúncios, -1 utilizador de YouTube

  5. PJA says:
    9 de Novembro de 2025 às 10:33

    Não me incomoda, às vezes não mostra os vídeos, faz-se recarregar, volta tudo ao normal, os vídeos demoram um pouco a iniciar, não há problema, tenho tempo. No entanto, ainda desativo o bloqueador ocasionalmente, porque sei que precisam de receita, quando acho que é suficiente o bloqueador é ativado. 

