YouTube volta a declarar guerra aos bloqueadores de anúncios

A guerra do YouTube contra os bloqueadores de anúncios não parece abrandar e o objetivo da Google é apenas um. Terminar com esta utilização, levando os utilizadores a terem de ver a publicidade apresentada. Uma nova medida está agora a ser tomada e o YouTube começou a exibir páginas em branco para quem usar bloqueadores de anúncios.

A gigante dos vídeos, YouTube, tomou uma nova e impactante medida contra alguns utilizadores que utilizam bloqueadores de anúncios na sua plataforma. De acordo com relatos recentes de utilizadores, aqueles que tentam aceder ao site através de browsers com extensões de bloqueio de anúncios instaladas estão a deparar-se com uma página em branco.

Isto sugere que o YouTube está a entrar numa nova fase na sua luta contínua contra os bloqueadores de anúncios, uma medida que tem vindo a adotar desde 2023. Inicialmente, os utilizadores interpretaram este problema de acesso como uma interrupção parcial. Até o aumento do tráfego no site DownDetector sugeria uma interrupção geral.

No entanto, os testes realizados pelos próprios utilizadores afetados revelaram a verdade. Aqueles que mudaram para um browser diferente, sem qualquer bloqueador de anúncios instalado, verificaram que o YouTube abriu instantaneamente e funcionou sem problemas. Isto indica claramente que o problema é causado diretamente pelos bloqueadores de anúncios.

O YouTube insiste que o uso destes bloqueadores viola as regras da plataforma e ameaça a sua receita. No entanto, os bloqueadores de anúncios continuam a ser amplamente utilizados pelos utilizadores que procuram evitar os anúncios.

Esta não é a primeira vez que os utilizadores do YouTube com bloqueadores de anúncios enfrentam problemas. Anteriormente, os utilizadores já tinham reportado lentidão no carregamento de vídeos com os bloqueadores de anúncios ativados.

A plataforma afirmou ainda que estes bloqueadores causaram uma queda significativa na audiência do YouTube. A atual decisão de exibir uma página em branco é uma das medidas mais agressivas do YouTube para demonstrar o seu empenho em acabar com os bloqueadores de anúncios.