Xiaomi revoluciona completamente a Série T com os novos Xiaomi 17T e 17T Pro

Como é normal nesta altura do ano, a Xiaomi renova as suas linhas de smartphones de topo, apostando na série T. Este ano não foi diferente e temos agora a chegar ao mercado os novos Xiaomi 17T e 17T Pro. É hora de conhecer estas 2 novas propostas que elevam ainda mais esta série T.

É hora de conhecer os novos Xiaomi 17T e 17T Pro

A Xiaomi apresentou oficialmente a sua nova linha de smartphones, a Xiaomi 17T Series, marcando um passo evolutivo muito significativo na sua gama intermédia alta. Pela primeira vez, a fabricante lança esta família em dois formatos de tamanho distintos, procurando dar uma resposta direta às diferentes exigências de portabilidade e de consumo multimédia dos utilizadores modernos.

A grande novidade desta geração reside na democratização da parceria com a chancela alemã Leica, que passa a disponibilizar uma lente teleobjetiva de 5x em ambos os modelos da gama, elevando a fasquia do segmento.

Fotografia avançada e engenharia ótica de topo

O ecossistema de câmaras assume o protagonismo absoluto na nova série. Os equipamentos partilham um sistema triplo liderado por uma câmara principal de 50 MP equipado com estabilização ótica de imagem (OIS) e lentes híbridas Leica Summilux. No entanto, a grande evolução deste ano é mesmo a inclusão da câmara teleobjetiva Leica 5x em toda a gama.

Este sistema de 50 MP não só alarga a versatilidade para a fotografia macro a 30 cm, como atinge um zoom ótico com qualidade equivalente a 10x e um impressionante alcance digital por inteligência artificial AI Ultra Zoom de até 120x.

No campo do vídeo, o modelo topo de gama destaca-se ao estrear a "gravação cinematográfica em 4K a 60 fps da Série Xiaomi" , adicionando um efeito de desfoque de fundo muito mais natural e imersivo. Outro dos grandes destaques do software é a introdução da funcionalidade Leica Live Moment, concebida para captar o movimento e a emoção que antecedem o disparo, preservando gestos e expressões de forma muito mais natural.

Baterias gigantes de silício-carbono e ecrãs de luxo

A par da fotografia, a autonomia e a velocidade de carregamento receberam um forte incremento com a introdução de uma nova geração de baterias de silício-carbono. O Xiaomi 17T Pro estreia uma célula massiva de 7000 mAh, afirmando-se orgulhosamente como "a maior alguma vez integrada num smartphone da Série Xiaomi nos mercados internacionais".

Esta monstruosidade garante uma autonomia média de até 1,88 dias para utilizadores típicos e suporta carregamento rápido HyperCharge de 100W com fios, além de 50W sem fios. Por sua vez, a versão base acomoda uma generosa bateria de 6500 mAh com suporte para carregamento a 67W , garantindo energia de sobra sem comprometer a ergonomia de um corpo mais leve e compacto.

Ao nível do ecrã e desempenho, a marca mantém a forte aposta na MediaTek. O modelo Pro vem equipado com o processador Dimensity 9500 de 3nm e um ecrã AMOLED de 144Hz com tecnologia de encapsulamento LIPO, que reduz as molduras a uns incríveis 1,29 mm. Já o modelo standard conta com o Dimensity 8500-Ultra de 4nm e um painel de 120Hz.

Ambos os ecrãs debitam um pico de brilho fantástico de 3500 nits e arrecadaram a prestigiada certificação quádrupla de proteção ocular da TÜV Rheinland através do sistema Xiaomi Vision Care.

Os novos smartphones chegam ao mercado em várias cores sofisticadas. O Xiaomi 17T Pro está disponível nas cores Deep Blue, Deep Violet e Black. Já o Xiaomi 17T apresenta-se nas opções Violet, Blue e Black.

No que toca a preços, o Xiaomi 17T fixa-se nos 749,99€ na versão de 12GB+256GB. O Xiaomi 17T Pro arranca nos 999,99€ na variante de 12GB+512GB, escalando até aos 1.099,99€ para quem procurar o topo com 12GB+1TB de armazenamento interno.