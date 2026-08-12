Os novos Google Pixel 11 chegam com muitas mudanças que vão muito além do design

A Google apresentou oficialmente a nova geração Pixel 11, composta pelos Pixel 11, Pixel 11 Pro e Pixel 11 Pro XL. A nova gama reforça a aposta da tecnológica no desenvolvimento próprio de hardware e numa integração mais profunda da inteligência artificial na experiência diária.

Os três smartphones recebem uma barra de câmaras traseira redesenhada em vidro e certificação IP68, garantindo resistência à água e ao pó. A Google também introduziu melhorias nos ecrãs, tanto ao nível da luminosidade como da durabilidade.

O Pixel 11 utiliza um painel Actua OLED com 6,3 polegadas, resolução de 1080 x 2424 píxeis e brilho máximo de 3000 nits. Os modelos Pro recorrem à tecnologia Super Actua e chegam aos 3600 nits, com uma resistência a riscos superior à geração anterior.

Pixel 11 Pro e Pro XL partilham grande parte do hardware

A estratégia da Google passa por aproximar tecnicamente o Pixel 11 Pro e o Pixel 11 Pro XL. Os dois equipamentos partilham praticamente todas as características, ficando a principal diferença no tamanho do ecrã e na capacidade da bateria.

O Pixel 11 Pro tem um painel de 6,3 polegadas, resolução de 1280 x 2856 píxeis e bateria de 4850 mAh. Já o Pixel 11 Pro XL aumenta o ecrã para 6,8 polegadas, com resolução de 1344 x 2992 píxeis, e recebe uma bateria de 5115 mAh.

Ambos oferecem uma taxa de atualização variável entre 1 e 120 Hz e podem ser configurados com até 16 GB de RAM. O Pixel 11 mantém as 6,3 polegadas, mas apresenta algumas limitações face aos modelos Pro. Fica pelo Wi-Fi 6E e não inclui UWB nem Wi-Fi 7.

Tensor G6 leva a IA para o centro da experiência

O novo Google Tensor G6 é uma das principais novidades da série Pixel 11. O processador foi desenvolvido com especial atenção ao processamento de inteligência artificial local, permitindo executar funcionalidades do Gemini Nano diretamente no equipamento.

Segundo a Google, o novo chip melhora em 20% a eficiência energética do CPU e aumenta em 25% a velocidade de navegação. A segurança também foi reforçada através do coprocessador Titan M3, que passa a utilizar criptografia pós-quântica.

A inteligência artificial ganha novas aplicações. A funcionalidade Rambler consegue transformar conversas em texto mais natural, eliminando hesitações e palavras de preenchimento. A tradução em tempo real é igualmente expandida a vídeos, podcasts e mensagens de voz.

O Gboard recebe ainda suporte para converter língua gestual captada pela câmara em texto. Quem comprar um dos modelos Pro terá também seis meses de acesso ao plano Google AI Pro.

Câmaras Pixel 11 chegam aos 120x de zoom

No departamento fotográfico, a diferença entre os modelos torna-se mais evidente. O Pixel 11 conta com uma câmara principal de 48 MP, ultra-grande-angular de 13 MP e teleobjetiva de 10,8 MP, com Super Zoom até 30x.

Os Pixel 11 Pro e Pro XL utilizam uma configuração mais avançada, com sensores de 50, 48 e 48 MP. O sistema permite atingir 120x de zoom digital e capta mais 32% de luz. A gama Pro acrescenta ainda visão noturna instantânea, gravação de vídeo em 8K e estabilização Pro Stable Video.

Preços do Pixel 11 em Portugal

O Pixel 11 começa nos 1019 euros na versão de 256 GB e chega aos 1149 euros com 512 GB. O Pixel 11 Pro parte dos 1219 euros e pode atingir 1619 euros na versão de 1 TB. O Pixel 11 Pro XL começa nos 1429 euros e chega aos 1819 euros para 1 TB.

Durante a pré-venda, Worten, FNAC e Darty disponibilizam retomas até 400 euros, descontos em capas e 100 euros de desconto na compra conjunta com o Pixel Watch 5. A Vodafone apresenta condições próprias através do Clube Viva, com descontos que podem chegar aos 700 euros.

A nova geração fica assim dividida entre um Pixel 11 mais equilibrado e duas versões Pro orientadas para fotografia, ecrãs de maior qualidade e conectividade avançada. O Tensor G6 e as novas funcionalidades de inteligência artificial são, contudo, comuns a toda a família.