Xiaomi apresenta o SU7 Ultra, o novo protótipo que pretende bater o recorde de Nürburgring

A Xiaomi anunciou um novo carro elétrico - o Xiaomi SU7 Ultra. Este é um protótipo impressionante com o qual a empresa vai tentar deixar a sua marca no circuito de Nürburgring.

Xiaomi SU7 Ultra faz 0-100 km/h em 1,97 segundos

De acordo com Lei Jun, diretor executivo da Xiaomi, o protótipo SU7 Ultra é construído sobre a plataforma SU7 com o objetivo de obter o máximo desempenho. O protótipo elétrico faz 0-100 km/h em apenas 1,97 segundos e tem uma velocidade máxima de 350 km/h. Jun refere que todos os painéis do SU7 Ultra são feitos de fibra de carbono.

Durante o último mês, a nossa equipa de carros elétricos tem trabalhado incansavelmente no circuito de Nürburgring Nordschleife. O caminho tem sido longo e sinuoso, cheio de vitórias e contratempos - juntos, vamos continuar a ultrapassar os limites do nosso protótipo #XiaomiSU7 Ultra para alcançar o melhor resultado possível!

Disse Jun.

No coração do SU7 Ultra está o seu motor elétrico Xiaomi HyperEngine. A fabricante chinesa integrou uma configuração de dois motores V8s, que oferecem 570 cavalos de potência e um binário máximo de 635 Nm. O objetivo da empresa é obter o máximo desempenho para bater o recorde de volta em Nürburgring.

Um carro desportivo com quatro portas?

Um dos detalhes mais marcantes do Xiaomi SU7 Ultra é o facto de ter quatro portas e não duas, como os carros desportivos. Quando lhe foi colocada a questão, Jun respondeu da seguinte forma:

[...] Fazer veículos elétricos de quatro portas é crucial para aplicar as nossas tecnologias a carros de produção no futuro.

Lei Jun acrescentou que as quatro portas são uma escolha deliberada, uma vez que "o elevado desempenho não deve ser um luxo reservado a poucos".

Para já, a fabricante chinesa tem os olhos postos na Alemanha. Jung anunciou que levará o Xiaomi SU7 Ultra ao célebre circuito de Nordschleife em outubro. O protótipo tentará bater o Rimac Nevera e o Porsche Taycan Turbo GT, dois carros que detêm o recorde de volta mais rápida para carros de produção.

